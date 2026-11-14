ASEAN podpisało pierwszą umowę o gospodarce cyfrowej — Channel NewsAsia

Państwa członkowskie ASEAN podpisały 14 listopada w Manili na Filipinach pierwszą w regionie prawnie wiążącą Ramową umowę o gospodarce cyfrowej — Digital Economy Framework Agreement. Dokument ma stworzyć podstawy ściślejszej integracji gospodarki cyfrowej w Azji Południowo-Wschodniej i otworzyć nowe możliwości dla biznesu na cyfrowym rynku regionu, informuje Channel NewsAsia.

Co przewiduje umowa

DEFA stała się pierwszą odrębną umową ASEAN poświęconą gospodarce cyfrowej. Obejmuje transgraniczne przepływy danych, handel cyfrowy na wszystkich etapach, ochronę kodu źródłowego, cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję.

Umowa ma również sprzyjać większej interoperacyjności w obszarach wykorzystujących technologie cyfrowe, w szczególności w sektorze technologicznym, handlu elektronicznym, płatnościach, logistyce i łańcuchach dostaw. Oczekuje się, że umożliwi to firmom różnej wielkości rozszerzanie działalności w krajach ASEAN.

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Elastyczne zasady dla uczestników

Wicepremier Singapuru Gan Kim Yong oświadczył, że negocjacje dotyczące dokumentu trwały kilka lat, ponieważ konieczne było połączenie ambicji umowy z jej akceptowalnością dla wszystkich państw członkowskich.

Jak powiedział, umowa ramowa ustanawia podstawowe zasady, w tym dotyczące transgranicznego przekazywania danych. Jednocześnie państwa będą mogły przewidzieć wyjątki związane z normami prywatności, poufnością handlową lub bezpieczeństwem narodowym.

Gan Kim Yong zaznaczył, że DEFA opracowano jako elastyczny mechanizm, który może ewoluować z czasem. Państwa, które nie są jeszcze gotowe dołączyć, będą mogły zrobić to później.

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