Przywódcy Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) na szczycie w Manili na Filipinach potwierdzili zamiar kontynuowania współpracy z Mjanmą zgodnie z planem przewidującym natychmiastowe zakończenie przemocy. Poinformował o tym prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr., który przewodniczył dorocznemu spotkaniu bloku, podaje The Japan Times.

Plan pięciopunktowy

Według Marcosa państwa ASEAN zgodziły się stosować podejście, które nazwał konstruktywnym i opartym na zasadach zaangażowaniem. Jednocześnie muszą realizować pięciopunktowy plan pokojowy — ramy ASEAN dotyczące reagowania na kryzys w Mjanmie po wojskowym zamachu stanu w 2021 roku.

Plan przewiduje zakończenie działań zbrojnych, konstruktywny dialog między wszystkimi stronami, mediację ze strony ASEAN oraz udzielanie pomocy humanitarnej. Marcos oświadczył, że przywódcy powinni zastanowić się, co jeszcze mogą zrobić dla Mjanmy, gdzie kryzys nadal zmusza rodziny do opuszczania domów i wpływa na społeczności oraz młodzież.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyskusja o udziale Mjanmy

Szczyt odbył się w obliczu presji dotyczącej możliwego złagodzenia obowiązującego od pięciu lat zakazu udziału przedstawicieli wojskowych władz Mjanmy w spotkaniach wysokiego szczebla. Tajlandia i kilka innych państw zintensyfikowały kontakty z Mjanmą mimo wojny domowej w tym kraju.

Specjalna wysłanniczka ASEAN ds. Mjanmy, filipińska minister spraw zagranicznych Theresa Lazaro, powiedziała dzień wcześniej, że nie będzie złagodzenia podejścia ASEAN. Jednocześnie zaznaczyła, że uczestnicy omawiają przegląd pięciopunktowego planu i różne propozycje dotyczące udziału Mjanmy w pracach stowarzyszenia; ostateczną decyzję mają podjąć przywódcy.

Wojsko odsunęło od władzy wybrany rząd laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, po czym w kraju rozpoczęła się wojna domowa. Według przytoczonej przez wydanie oceny ONZ w wyniku konfliktu zginęło 100 tysięcy osób, a ponad 3,5 miliona zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Czytaj nas na