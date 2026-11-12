Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) uzgodniło utworzenie wspólnego systemu gromadzenia zapasów ropy naftowej z powodu zakłóceń w dostawach wywołanych wojną w Iranie. Magazyny dla tego systemu mają powstać w Indonezji i Tajlandii.

Dostęp do rezerw po przedpłacie

Jak informuje OilPrice, powołując się na Reutersa, państwa członkowskie ASEAN będą mogły otrzymywać ropę z magazynów w przypadku niedoboru. Mechanizm przewiduje system biletowy: kraj zapłaci z góry, aby zarezerwować prawo do zakupu określonej ilości ropy lub paliwa z magazynu zarządzanego przez spółkę energetyczną innego państwa członkowskiego.

Według publikacji takie podejście jest podobne do wspólnego systemu tworzenia zapasów w Unii Europejskiej. Filipiny mogą jako pierwsze skorzystać z nowego mechanizmu: kraj zwrócił się z prośbą o zezwolenie na kupowanie benzyny i oleju napędowego z magazynów w Indonezji i Tajlandii w razie nadzwyczajnej sytuacji w dostawach.

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Inicjatywa Indonezji

Inicjatywę wspólnego gromadzenia ropy w ramach ASEAN wysunęła Indonezja. Aktywnie poparła ją również Japonia, która jest niemal całkowicie uzależniona od importu surowców energetycznych i, według OilPrice, znacząco ucierpiała wskutek zakłóceń na tle wojny w Iranie.

Publikacja zauważa, że kraje Azji są szczególnie podatne na skutki kryzysu, ponieważ Bliski Wschód jest jednym z ich głównych dostawców węglowodorów. Poszukiwanie alternatywnych źródeł po wyższych cenach, według oceny OilPrice, nasiliło inflację i zwiększyło wydatki publiczne na ochronę gospodarek przed skutkami kryzysu energetycznego.

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