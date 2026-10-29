Jak podaje Channel NewsAsia, specjalna wysłanniczka ASEAN ds. Mjanmy Maria Theresa Lazaro przybyła do kraju 28 października z dwudniową misją humanitarną. Wraz z Centrum Koordynacyjnym ASEAN ds. Pomocy Humanitarnej w Zarządzaniu Katastrofami rozpoczęła miesięczną dystrybucję ryżu i artykułów pierwszej potrzeby w stanach Kayin i Shan. Oczekuje się, że pomoc otrzyma ponad 11 tys. gospodarstw domowych.

Jest to również pierwsza dostawa pomocy humanitarnej tego centrum do północnej części stanu Shan. Poprawa dostępu humanitarnego jest jednym z obszarów działań ASEAN w Mjanmie, gdzie organizacjom pomocowym coraz trudniej jest docierać do poszkodowanych społeczności od czasu wojskowego zamachu stanu w 2021 roku.

Pomoc lokalnych organizacji

Lokalne organizacje również starają się wypełniać luki w pomocy humanitarnej. Organizacja non-profit Step-In Step-Up w Rangunie uczy wrażliwą młodzież i osoby z niepełnosprawnościami szycia wielorazowych podpasek higienicznych, a także prowadzi kursy zawodowe z zakresu hotelarstwa, ochrony zdrowia i gotowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Organizacja działa w Mjanmie od 2016 roku i obecnie może jednocześnie szkolić do 250 kobiet i mężczyzn. Współpracuje z organizacją Lekarze bez Granic, która zamówiła dla społeczności około 200 wielorazowych podpasek. Każdej z nich można używać przez okres do 10 miesięcy.

Potrzeby i niedobór finansowania

W planie humanitarnym ONZ opublikowanym w grudniu 2025 roku wskazano, że w 2026 roku pomocy będzie potrzebować 16,2 mln mieszkańców Mjanmy — niemal jedna trzecia ludności kraju. W lipcu ONZ poinformowała, że otrzymała jedynie 43% z wymaganych 890 mln dolarów na tegoroczną pomoc humanitarną.

ONZ wskazywała również, że dostarczanie pomocy utrudniają cięcia finansowania, zagrożenia i ograniczenia dostępu. Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju od 2021 roku z Mjanmy mogło wyjechać co najmniej 1 mln młodych ludzi.

Czytaj nas na