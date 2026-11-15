Przywódcy Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej przyjęli 15 listopada w Manili deklarację w sprawie sprawiedliwej i etycznej rekrutacji pracowników migrujących. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Ochrona pracowników migrujących

Dokument przyjęto pierwszego dnia 49. szczytu przywódców ASEAN w stolicy Filipin. Jak pisze Manila Times, deklaracja ma wzmocnić odpowiedzialność regionalną i jest ukierunkowana na nowe zagrożenia w obszarze migracji zarobkowej.

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Filipiński sekretarz ds. pracowników migrujących Hans Leo Cacdac oświadczył, że dokument uzupełnia obowiązujące regionalne instrumenty dotyczące pracy. Według niego ma on wzmocnić ochronę około 600 tys. Filipińczyków pracujących za granicą w krajach Azji Południowo-Wschodniej, a także innych pracowników migrujących z państw ASEAN.

Szczyt w Manili

Szczyt ASEAN i związane z nim spotkania potrwają trzy dni. We wtorek Filipiny mają przekazać Singapurowi przewodnictwo w organizacji. Zaplanowano również odrębne szczyty ASEAN z Chinami, Japonią, Australią, Indiami, Koreą Południową i USA.

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