ASEAN rozpoczęło w Mjanmie miesięczną operację humanitarną, która ma objąć ponad 11 tys. gospodarstw domowych dotkniętych przedłużającym się konfliktem. Specjalna wysłanniczka organizacji ds. Mjanmy i minister spraw zagranicznych Filipin Maria Theresa Lazaro odwiedziła kraj 28–29 października i rozpoczęła operację wspólnie z Centrum Koordynacyjnym ASEAN ds. Pomocy Humanitarnej w Zarządzaniu Katastrofami, AHA Centre, informuje Channel NewsAsia.

Ryż i zestawy higieniczne

Pomoc obejmuje 50-kilogramowe worki ryżu, zestawy rodzinne i higieniczne. Operacja obejmie społeczności w stanach Kajn, Północny Szan i Południowy Szan, w tym obszary, do których AHA Centre wcześniej nie mogło dotrzeć. Lazaro odwiedziła także Taunggyi w Południowym Szanie oraz stan Kajn.

Według chargé d'affaires Indonezji w Rangunie Nowana Saleha jest to trzecia dystrybucja pomocy ASEAN w Mjanmie w tym roku, lecz pierwsza, w której specjalna wysłanniczka uczestniczyła osobiście. Podkreślił on, że dostaw humanitarnych nie należy interpretować jako politycznego uznania wspieranej przez wojsko administracji Mjanmy.

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Reakcja na kontakty z władzami wojskowymi

Część ekspertów pozytywnie oceniła dostęp do terenów, do których ASEAN wcześniej nie mogło dotrzeć. Jednocześnie dyrektor yangońskiego Tampadipa Institute, Khin Zaw Win, nazwał pomoc dla 11 tys. gospodarstw domowych raczej symbolicznym krokiem ze względu na jej ograniczoną skalę.

Przedstawiciel dżakarckiej organizacji pozarządowej LOCOA Gugun Muhammad ostrzegł, że wizyta może przyczynić się do normalizacji i legitymizacji wspieranej przez wojsko administracji. Wezwał ASEAN do współpracy z szerszym gronem stron, a nie do koncentrowania się głównie na tej administracji.

Lazaro spotkała się także z przedstawicielami wspieranych przez wojsko władz, lecz nie odbyła spotkania z uwięzioną byłą cywilną przywódczynią Mjanmy Aung San Suu Kyi. ASEAN wiąże rozwiązanie kryzysu ze swoim pięciopunktowym konsensusem z 2021 roku, który przewiduje zakończenie przemocy, inkluzywny dialog polityczny, pomoc humanitarną, mediację specjalnej wysłanniczki oraz jej wizyty w Mjanmie.

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