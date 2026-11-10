W Australii Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) oświadczyła, że w sektorze prywatnego kredytowania, wycenianym według ABC News na 250 mld dolarów, nadal występują nieprzejrzyste struktury i niedociągnięcia w ujawnianiu informacji inwestorom. Regulator opublikował drugi szeroko zakrojony przegląd tego segmentu, obejmującego kredytowanie poza sektorem bankowym.

Kontrola 24 funduszy

Od listopada 2025 roku do sierpnia 2026 roku ASIC skontrolowała 24 hurtowe i detaliczne fundusze prywatnego kredytowania, których łączne aktywa w zarządzaniu wynosiły 18 mld dolarów. Regulator przeanalizował również próbę porad finansowych udzielonych inwestorom detalicznym w sprawie takich inwestycji.

Z ustaleń ASIC wynika, że problemy z ujawnianiem informacji o opłatach, dystrybucją produktów, zarządzaniem konfliktami interesów i przejrzystością, na które urząd wskazywał w pierwszym raporcie w listopadzie 2025 roku, nadal się utrzymują. Komisarz ASIC Simone Constant stwierdziła, że wielu inwestorów wciąż nie otrzymuje informacji niezbędnych do właściwego zrozumienia ryzyka, opłat i konfliktów interesów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania regulatora i reakcja branży

ASIC poinformowała, że podjęła już kilka działań regulacyjnych, w tym wydała sześć tymczasowych nakazów wstrzymania oraz skierowała szereg spraw do dalszego dochodzenia w sprawie możliwego zastosowania środków egzekucyjnych.

W tym tygodniu regulator wydał tymczasowe nakazy zakazujące Angas Securities Limited oferowania udziałów w dwóch systemach zbiorowego inwestowania. Powodem były obawy, że dokumenty ujawniające informacje nie zawierają wystarczających danych o sytuacji finansowej spółki oraz ekspozycji jednego z funduszy na Bathla Group.

Tymczasem Alternative Investment Management Association i Alternative Credit Council opublikowały wytyczne dla australijskich zarządzających prywatnym kredytowaniem. Dokument zawiera zalecane praktyki mające wzmocnić ład korporacyjny, standardy kredytowania, przejrzystość i ochronę inwestorów.

Czytaj nas na