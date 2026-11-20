Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (ATP) zatwierdziło działania mające zwiększyć łączną rekompensatę dla zawodników do ponad 350 mln dolarów od 2028 roku. Organizacja odłożyła do końca 2026 roku decyzję w sprawie propozycji reformy rozgrywek deblowych — poinformował Channel NewsAsia.

Prognozowane dochody zawodników

W ramach planu OneVision przewiduje się, że od 2028 roku 100 tenisistów o najwyższych zarobkach będzie otrzymywać co najmniej 1,1 mln dolarów. W przypadku top 175 kwotę tę szacuje się na nie mniej niż 450 tys. dolarów, a dla top 250 — na co najmniej 250 tys. dolarów.

Scentralizowane inwestycje ATP przekroczą 100 mln dolarów. Obejmą 50 mln dolarów dla funduszu bonusowego ATP, 25 mln dolarów premii na podstawie rankingu na koniec roku oraz 26 mln dolarów na świadczenia emerytalne dla zawodników.

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Bonusy i debel

Fundusz bonusowy ATP zostanie ponad dwukrotnie zwiększony — do 50 mln dolarów. Tenisiści z top 30 będą uprawnieni do wypłat na każdym obowiązkowym turnieju Masters 1000. Wymóg rozegrania co najmniej pięciu takich turniejów zostanie zniesiony, dlatego zawodnicy będą mogli otrzymywać wypłaty już za pierwszy turniej, w którym wezmą udział.

Wraz z pulą nagród turniejów wielkoszlemowych łączna rekompensata dla tenisistów ma według prognoz przekroczyć 500 mln dolarów. Kalendarz na 2028 rok, z osobnymi tygodniami dla różnych kategorii turniejów, ma zostać przedstawiony na początku przyszłego roku. Propozycje dotyczące debla są nadal omawiane; według Reutersa przewidywały one zmniejszenie drabinek i redystrybucję nagród pieniężnych na kwalifikacje oraz wczesne rundy singla.

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