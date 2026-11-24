W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie duże badanie kliniczne z udziałem 18 883 pacjentów porównało aspirynę z warfaryną i rywaroksabanem w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po planowej operacji wymiany stawu biodrowego lub kolanowego. Jak informuje News-Medical, naukowcy stwierdzili, że aspiryna nieco gorzej zapobiegała powstawaniu zakrzepów niż dwa leki przeciwkrzepliwe.

Porównano trzy podejścia

Badanie PEPPER objęło pacjentów w 34 ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Po operacji uczestników losowo przydzielono do grup otrzymujących aspirynę, warfarynę lub rywaroksaban, a wyniki obserwowano przez sześć miesięcy.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obejmuje zakrzepicę żył głębokich, w której skrzep krwi zwykle powstaje w nodze, oraz zatorowość płucną — stan, w którym zakrzep przemieszcza się do płuc i może zagrażać życiu. Badanie opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skuteczność i ryzyko krwawienia

Naukowcy ustalili również, że stosowanie rywaroksabanu i warfaryny wiązało się z niewielkim wzrostem ryzyka krwawienia. Wyniki umożliwiają porównanie korzyści i ryzyka trzech powszechnych metod zapobiegania zakrzepom po endoprotezoplastyce stawów.

Autorzy nie stwierdzili wyraźnych różnic między grupami w głównych wskaźnikach skuteczności i bezpieczeństwa, zależnie od tego, czy pacjent przeszedł wymianę stawu biodrowego, czy kolanowego. Jednocześnie wskazali na możliwą przewagę rywaroksabanu nad aspiryną w zapobieganiu zatorowości płucnej po całkowitej wymianie stawu biodrowego, lecz podkreślili, że do ostatecznych wniosków potrzebne są dodatkowe dane.

Badanie sfinansował Instytut Badań nad Wynikami Skoncentrowanymi na Pacjencie.

Czytaj nas na