Astronomowie potwierdzili, że niewielka asteroida 2026 QQ8 od kwietnia znajduje się na tymczasowej orbicie Ziemi. Oczekuje się, że obiekt, nazywany minisatelitą, pozostanie pod wpływem grawitacyjnym planety do stycznia 2027 roku.

Odkrycie i parametry obiektu

Asteroidę po raz pierwszy zaobserwował w sierpniu węgierski badacz Krisztián Sárneczky. 29 października informacje na jej temat oficjalnie opublikowało Centrum Małych Planet Międzynarodowej Unii Astronomicznej, które rejestruje i potwierdza nowe obiekty Układu Słonecznego, informuje Live Science.

Według Międzynarodowej Unii Astronomicznej 2026 QQ8 ma około 2 metrów średnicy. Obecnie porusza się w odległości około 1,5 raza większej niż średnia odległość między Ziemią a Księżycem. Gdyby ciało zbliżyło się do Ziemi, prawdopodobnie spłonęłoby w atmosferze, jednak badacze nie uważają takiego scenariusza za prawdopodobny.

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Orbita wokół Słońca

2026 QQ8 obiega Słońce w ciągu 359 dni i zbliża się do Ziemi mniej więcej raz na dziesięć lat. Jest klasyfikowana jako asteroida z grupy Atena: takie obiekty przecinają orbitę Ziemi, a ich półosie wielkie są mniejsze niż ziemska, dlatego zazwyczaj krążą bliżej Słońca.

Duże asteroidy z grupy Atena uważa się za niebezpieczne, ponieważ przed zbliżeniem do Ziemi mogą być ukryte przez blask Słońca. Jednocześnie 2026 QQ8 jest zbyt mała, by stanowić zagrożenie. Astronomowie przypuszczają, że Ziemia dość często tymczasowo przechwytuje takie małe ciała niebieskie: większość z nich pozostaje w pobliżu planety krócej niż rok, choć niektóre mogą być utrzymywane przez ziemską grawitację przez dziesięciolecia.

Poszukiwanie nowych minisatelitów

W wykrywaniu większej liczby takich obiektów mają pomóc nowe teleskopy, w tym Obserwatorium Very Rubin w Chile. Rozpoczęło ono działalność w tym roku i co kilka dni skanuje całe niebo półkuli południowej. W trakcie planowanej dziesięcioletniej misji obserwatorium ma, według oczekiwań, odkryć miliony wcześniej nieznanych poruszających się obiektów w kosmosie.

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