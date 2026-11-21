Aston Villa zremisowała z Sunderlandem na Villa Park w meczu Premier League, przedłużając serię bez zwycięstwa do pięciu spotkań. Zespół Unaia Emery’ego po raz pierwszy od marca zachował także czyste konto w domowym meczu ligowym, informuje The Guardian.

Przewaga bez goli

Gospodarze byli przy piłce przez 71% czasu gry i oddali 19 strzałów, z których siedem było celnych. Sunderland oddał siedem strzałów, z czego tylko jeden był celny.

Sześć z siedmiu celnych strzałów Aston Villi zostało oddanych spoza pola karnego rywala. Ian Maatsen oddał jedyny strzał z pola karnego, jednak nie stanowił on większego zagrożenia dla bramki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Emery pozostawił kapitana Johna McGinna na ławce rezerwowych, mając na uwadze zaplanowany na wtorek mecz z Galatasarayem. W 60. minucie McGinn pojawił się na boisku i posłał Alissona za plecy lewego obrońcy Sunderlandu Reinildo Mandavy. Brazylijczyk zagrał wzdłuż bramki w kierunku Nicolasa Jacksona, ale Nordi Mukiele wybił piłkę. Później McGinn strzelił nad bramką po akcji, którą sam rozpoczął w środku pola.

Szansa Talbiego pod koniec

Sunderland grał bez kontuzjowanych Granita Xhaki i Briana Brobbeya, lecz pewnie bronił. Bramkarz Robin Roefs pod koniec meczu przeniósł nad poprzeczką strzał Rossa Barkleya z dystansu, a także nie pozwolił Mukielemu skierować piłki do własnej bramki.

W 90. minucie i 25. sekundzie Sunderland mógł wyrwać zwycięstwo. Chemsdine Talbi ograł Aarona Wan-Bissakę, po czym oddał podkręcony strzał prawą nogą, ale piłka minęła słupek bramki Ziona Suzukiego. Pomocnik Sunderlandu Jules Aoka po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie na mecz Premier League.

Czytaj nas na