Astronomowie powiązali tajemnicze impulsy radiowe z układem GPM J071507−114153, znajdującym się około 5 tys. lat świetlnych od Ziemi. W jego skład wchodzą biały karzeł — gęsta pozostałość po martwej gwieździe — oraz gwiazda typu G, podobna do Słońca. Biały karzeł obraca się wokół własnej osi raz na osiem minut, a impulsy radiowe, według obserwacji, pochodzą z obszaru w pobliżu niego lub być może bezpośrednio od niego, informuje Space.com.

Impulsy w pobliżu białego karła

GPM J071507−114153 należy do klasy obiektów znanych jako transjenty długookresowe. Generują one sygnały radiowe, które mogą pojawiać się i znikać w odstępach od minut do godzin. Odkąd grupa badawcza odkryła pierwszy taki obiekt w 2021 roku, astronomowie zarejestrowali około tuzina transjentów długookresowych.

W kilku wcześniej odkrytych układach tej klasy również występują biały karzeł i gwiazda towarzysząca. Jednak dotąd nie było jasne, która z dwóch gwiazd wytwarza impulsy radiowe. W nowym układzie sygnały były wystarczająco wyraźne, aby prześledzić ruch białego karła po jego orbicie wokół towarzysza. Dało to podstawy do powiązania emisji z obszarem obok białego karła.

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Obserwacje w trzech krajach

Obserwacje radiowe umożliwiły także wykrycie rozbłysków na gwieździe podobnej do Słońca. Badacze zaobserwowali, jak biały karzeł przemieszczał się za obszarem o silnym polu magnetycznym, który prawdopodobnie jest protuberancją gwiazdową — dużą pętlą plazmy wybuchającą z powierzchni gwiazdy.

Układ został najpierw odkryty podczas przeglądu części Drogi Mlecznej widocznej z Australii przy użyciu radioteleskopu Murchison Widefield Array. Jego dokładne położenie określono za pomocą teleskopu MeerKAT w Republice Południowej Afryki. Dalsze obserwacje w zakresie światła widzialnego w Obserwatorium Kecka na Maunakea na Hawajach potwierdziły, że towarzysz białego karła jest gwiazdą typu G. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy.

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