Astronomowie doszli do wniosku, że egzoplaneta TOI-2535 b nie zniknęła, lecz przestała przechodzić na tle swojej gwiazdy z powodu zmiany nachylenia orbity. Jak informuje Space.com, na jej ruch prawdopodobnie wpływa jeszcze jedna planeta w tym układzie, której dotąd nie obserwowano bezpośrednio.

Nieregularne tranzyty

TOI-2535 b znajduje się około 1 000 lat świetlnych od Ziemi. Kosmiczny teleskop NASA TESS obserwował ją przez siedem lat — od kwietnia 2019 roku do marca 2026 roku. Planeta wykonuje jeden obieg wokół swojej gwiazdy w ciągu 8,25 ziemskiej doby, dlatego zalicza się ją do klasy gorących jowiszów.

Podczas obserwacji astronomowie odnotowali odchylenia od oczekiwanego czasu tranzytów: TOI-2535 b mogła przechodzić przed tarczą gwiazdy około sześć godzin wcześniej lub później, niż prognozowano. W marcu TESS przestał rejestrować charakterystyczny spadek jasności gwiazdy, który występował podczas takiego przejścia planety.

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Grawitacyjne oddziaływanie planet

Według wniosków zespołu TOI-2535 b i jej niewidoczny sąsiad oddziałują na siebie grawitacyjnie. Powoduje to oscylacje ich orbit, a orbita TOI-2535 b nachyliła się tak, że planeta nie przecina już widocznej tarczy gwiazdy z punktu obserwacyjnego TESS.

Uczestnik badania Samuel Yee z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles nazwał ten przypadek najbardziej ekstremalnym spośród znanych przykładów takiej interakcji. Według oceny badaczy TOI-2535 b nie będzie tranzytować przed swoją gwiazdą przez co najmniej 30 lat. Jednocześnie jej sąsiad, który wpływa na orbitę planety, może zacząć tranzytować wcześniej.

Co to może powiedzieć o gorących jowiszach

Naukowcy przypuszczają również, że obecność bliskiego sąsiada może wskazywać na powolną migrację TOI-2535 b bliżej gwiazdy w przeszłości, a nie na znalezienie się na obecnej orbicie w wyniku nagłego zdarzenia dynamicznego. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Astrophysical Journal Letters.

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