Astronomowie za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile odkryli wokół białego karła J1328−1450 dwa koncentryczne pierścienie gazu i szczątków planetarnych. Takiej konfiguracji wcześniej nie obserwowano w podobnych układach. Obiekt znajduje się około 1600 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Panny, informuje Cyprus Mail.

Nietypowa budowa dysku

Wcześniej astronomowie zidentyfikowali 21 białych karłów otoczonych szczątkami układów planetarnych. W każdym ze znanych przypadków materia tworzyła jeden dysk, podczas gdy wokół J1328−1450 odkryto dwa odrębne pierścienie.

Biały karzeł ma masę wynoszącą około 47% masy Słońca, a jego średnica jest w przybliżeniu równa średnicy Ziemi. Naukowcy przypuszczają, że w pierścieniach mogły przetrwać dwa stosunkowo duże skaliste ciała — pozostałości większych planet, które uległy znacznemu zniszczeniu. Jedno z nich może być porównywalne rozmiarem z planetą karłowatą Pluton, drugie zaś jest mniejsze.

Prawdopodobne pozostałości układu planetarnego

Jeden z autorów badania, astronom Felipe Lagos-Vilches z Uniwersytetu Technicznego Federico Santa María w Chile, zaznaczył, że pierwotna gwiazda mogła mieć własny układ planetarny. Po przekształceniu się gwiazdy w czerwonego olbrzyma mogła ona pochłonąć część wewnętrznych planet, natomiast bardziej odległe obiekty mogły przetrwać.

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Jak wyjaśniają badacze, niektóre skaliste ciała mogły znaleźć się na bardzo wydłużonych orbitach i zbliżyć się do białego karła. Jego grawitacja niszczyła obiekty, a ich materia tworzyła dysk pyłu i gazu. Jednocześnie dwa większe ciała prawdopodobnie pozostały w jego wnętrzu i mogły wpłynąć na utworzenie dwóch pierścieni.

Zewnętrzny pierścień jest wyraźnie uboższy w magnez niż wewnętrzny. Może to wskazywać, że pierścienie pochodzą z różnych ciał macierzystych albo z różnych warstw jednego skalistego obiektu rozerwanego przez grawitację białego karła. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy.

Naukowcy uważają, że taki układ może przedstawiać jeden z możliwych etapów odległej przyszłości Układu Słonecznego. Według Lagosa-Vilchesa za około 5 miliardów lat Słońce ma stać się czerwonym olbrzymem, a następnie, po utracie zewnętrznych warstw, przekształcić się w białego karła.

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