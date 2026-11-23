Podczas obserwacji w Chile chińscy i amerykańscy astronomowie odkryli egzoplanetę HIP 88962 b, której masa jest niemal pięciokrotnie większa od masy Jowisza. Krąży ona wokół słabej gwiazdy o masie wynoszącej około dwóch trzecich masy Słońca. O odkryciu poinformował South China Morning Post.

Obserwacje trwały 16 lat

Planetę zauważyli naukowcy z Carnegie Science w Waszyngtonie, Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju i Uniwersytetu Tsinghua. Do badań wykorzystali teleskop Magellan Clay w Chile oraz dane z obserwacji satelitarnych. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters.

HIP 88962 b nie można zobaczyć bezpośrednio ze względu na jej słabą jasność i bliskość gwiazdy macierzystej. Astronomowie zastosowali metodę drgań gwiazdy: rejestrowali niewielkie zmiany barwy jej światła, wywołane ruchem pod wpływem grawitacyjnym planety.

Jeden obieg wokół gwiazdy HIP 88962 b wykonuje w przybliżeniu w ciągu 19 lat, dlatego do prześledzenia pełnej orbity potrzebne były wieloletnie obserwacje. Wcześniej system badano już mniejszym teleskopem w Chile, jednak ówczesna seria obserwacji trwała około dwóch lat i nie przyniosła rezultatu.

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Problem dla powszechnego modelu

Zgodnie z powszechnym modelem gazowe olbrzymy formują się stopniowo: najpierw powstaje jądro ze skał i lodu, które później gromadzi grubą warstwę gazową. Jednocześnie modele komputerowe rzadko przewidują pojawienie się gazowych olbrzymów wokół gwiazd o małej masie, których dyski materii są cieńsze, zwłaszcza w znacznej odległości od gwiazdy.

HIP 88962 b porusza się po wydłużonej orbicie w odległości około sześciokrotnie większej niż odległość między Ziemią a Słońcem. Główny autor badania, astrofizyk Alan Boss, powiązał odkrycie z alternatywnym scenariuszem: duże planety mogą formować się szybko w wyniku kolapsu gazu w dysku wokół młodej gwiazdy.

Zespół zarejestrował również słaby sygnał, który może wskazywać na jeszcze jedną planetę, znacznie bliższą gwiazdy. System HIP 88962 ma być nadal obserwowany, aby sprawdzić obecność innych egzoplanet.

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