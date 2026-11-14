Astronomowie odkryli tajemnicze źródło emisji radiowej LPT J1555−5631, które wysyłało silne impulsy w cyklu trwającym 62,2 minuty, a po początkowym wykryciu nie zostało już ponownie zarejestrowane. W każdym cyklu zaobserwowano nie jeden, lecz dwa impulsy o różnym czasie trwania — podaje ScienceAlert.

Sygnał znaleziono w archiwalnych obserwacjach radioteleskopu MeerKAT, analizowanych przez badaczy pod kierownictwem astronoma Scotta Hymana z Sweet Briar College. Dane z teleskopu ASKAP, który obserwował ten sam obszar nieba przez 10 godzin tego samego dnia, potwierdziły okresowość wynoszącą około 62 minuty.

Dwa sygnały w jednym cyklu

W ramach każdego 62,2-minutowego cyklu LPT J1555−5631 emitował dwa sygnały. Jeden z nich trwał znacznie dłużej, jednak oba osiągały w przybliżeniu taką samą szczytową jasność.

Impulsy miały przeciwną polaryzację kołową: fale radiowe jednego sygnału skręcały się w jednym kierunku, a drugiego — w przeciwnym. Według badaczy może to wskazywać, że promieniowanie powstaje w pobliżu obu biegunów magnetycznych obiektu, a jego oś obrotu i oś magnetyczna są niemal prostopadłe do siebie.

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Jednocześnie sygnały były przesunięte względem siebie o 165,4 stopnia, a nie o 180 stopni, jak można byłoby oczekiwać w przypadku prostej dipolowej struktury pola magnetycznego. Naukowcy uważają to za oznakę bardziej złożonej konfiguracji pola magnetycznego.

Natura obiektu pozostaje nieznana

LPT J1555−5631 zaliczono do długookresowych transientów — klasy źródeł emitujących jasne impulsy radiowe z regularnymi długimi przerwami między nimi. Obiekt GLEAM-X J1627-5235, obserwowany w 2018 roku i po raz pierwszy opisany w 2022 roku, był odkryciem, które pomogło wyodrębnić tę klasę.

W Drodze Mlecznej odkryto już około tuzina takich źródeł, jednak ich natura nie została jeszcze ustalona. Wśród możliwych wyjaśnień rozważa się pulsary, magnetary i białe karły w układach podwójnych. LPT J1555−5631, podobnie jak większość znanych długookresowych transientów, nie był ponownie obserwowany po początkowym wykryciu. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal.

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