Astronomowie zarejestrowali tajemniczy zwarty obiekt, który może być pierwotną czarną dziurą powstałą w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu. Został odkryty 18 grudnia 2019 roku podczas krótkotrwałego wzrostu jasności gwiazdy w Wielkim Obłoku Magellana. Jak podaje ScienceDaily, obiekt nazwano Phoebe, jednak jego natura nie została jeszcze ostatecznie ustalona.

Godzinne pojaśnienie

Gwiazda przez około godzinę stopniowo jaśniała, a następnie powróciła do swojego zwykłego poziomu jasności. Badacze uważają, że zarejestrowali mikrosoczewkowanie grawitacyjne — zjawisko, w którym zwarty obiekt przechodzi między Ziemią a odległą gwiazdą i swoim polem grawitacyjnym zakrzywia jej światło, tymczasowo zwiększając jasność.

Sygnał wykryła grupa astronomów z Uniwersytetu Swinburne’a w Melbourne, która analizowała dane z przeglądu obejmującego częste obserwacje gwiazd Wielkiego Obłoku Magellana. Płynna i symetryczna zmiana jasności różniła się od przejawów gwiazd zmiennych, rozbłysków gwiazdowych czy przelotów asteroid, co przekonało zespół o rzeczywistym charakterze zdarzenia mikrosoczewkowania.

Trzy wersje pochodzenia

Według obliczeń zespołu masa Phoebe wynosi około trzech mas Księżyca. Na czas trwania mikrosoczewkowania wpływają masa obiektu, jego prędkość i położenie, jednak krótki sygnał wskazuje na niewielką masę soczewki i znajdował się blisko granicy możliwości współczesnych przeglądów.

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Badacze rozważają trzy wyjaśnienia: obiekt może być planetą swobodną w Drodze Mlecznej, podobną wędrującą planetą w Wielkim Obłoku Magellana albo pierwotną czarną dziurą. Jeśli potwierdzi się wersja z planetą w Wielkim Obłoku Magellana, stanie się ona pierwszą planetą poza granicami naszej galaktyki wykrytą metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

Jednocześnie masa Phoebe jest znacznie mniejsza od mas czarnych dziur powstających w wyniku kolapsu masywnych gwiazd. W materiale zaznaczono, że takie czarne dziury mają zazwyczaj masę co najmniej około pięciu mas Słońca. Dlatego jeśli Phoebe rzeczywiście jest czarną dziurą, jej niewielką masę można będzie wyjaśnić pierwotnym pochodzeniem, a nie śmiercią gwiazdy.

Modelowanie wykazało również, że obiekt należy około 100 tysięcy razy bardziej prawdopodobnie do populacji halo ciemnej materii niż do populacji zwykłej materii gwiazdowej. Nie dowodzi to, że Phoebe jest pierwotną czarną dziurą, jednak czyni tę wersję przedmiotem dalszych badań.

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