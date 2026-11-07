Astronomowie, korzystając z Bardzo Dużego Teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile, odkryli wokół białego karła J1328−1450 dwie odrębne gazowe struktury pierścieniowe utworzone z planetarnych szczątków. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Niezwykła budowa dysku

Biały karzeł J1328−1450 znajduje się około 1 600 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Panny. Jego masa stanowi około 47% masy Słońca, a średnica jest w przybliżeniu równa średnicy Ziemi. Wcześniej astronomowie zidentyfikowali 21 białych karłów otoczonych szczątkami, jednak we wszystkich tych układach zaobserwowano tylko jeden dysk materii.

Naukowcy przypuszczają, że dwie koncentryczne struktury gazowe mogły powstać pod wpływem dwóch planet lub mniejszych skalistych ciał, które przetrwały zniszczenie gwiazdy. Według szacunków naukowców jeden z tych obiektów może być mniej więcej wielkości planety karłowatej Pluton, a drugi jest mniejszy.

Szczątki dawnego układu planetarnego

Autor badania, astronom Uniwersytetu Technicznego Federico Santa María w Chile Felipe Lagos-Vilches, oświadczył, że pierwotna gwiazda mogła mieć własny układ planetarny. Jego zdaniem podczas rozszerzania się gwiazdy do stadium czerwonego olbrzyma najbliższe jej planety mogły zostać pochłonięte, podczas gdy bardziej odległe ciała mogły przetrwać.

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Później niektóre skaliste obiekty mogły przejść na wydłużone orbity i zbliżyć się do białego karła. Siła jego grawitacji niszczyła takie ciała, rozprzestrzeniając pył i gaz w otaczającym dysku. Jednocześnie, zgodnie z hipotezą badaczy, dwa większe obiekty mogły pozostać wewnątrz tego systemu szczątków.

Zewnętrzny pierścień jest znacznie uboższy w magnez niż wewnętrzny. Zdaniem Lagos-Vilchesa może to wskazywać na różne pochodzenie materiału lub na to, że materia pochodzi z różnych warstw skalistego ciała zniszczonego w pobliżu białego karła. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy.

Możliwa przyszłość Układu Słonecznego

Za około 5 mld lat Słońce ma przekształcić się w czerwonego olbrzyma, a następnie zrzucić zewnętrzne warstwy i stać się białym karłem. Według naukowca Merkury i Wenus powinny zostać pochłonięte przez Słońce, natomiast w przypadku Ziemi nie ma jednoznacznego wniosku. Jowisz, Saturn i bardziej odległe ciała mają większe szanse na przetrwanie. Dysk wokół J1328−1450 może być jednym z możliwych etapów odległej przyszłości naszego układu planetarnego.

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