Der Spiegel poinformował, że atak na Deutsche Bank pozostawał tajemnicą przez dziesięć lat. Publikacja wiąże włamanie do systemów banku z chińskimi hakerami państwowymi.

Wewnętrzne dokumenty banku

Według oceny Der Spiegel incydent ten był jednym z najpoważniejszych ataków hakerskich w historii. Publikacja powołuje się na wewnętrzne dokumenty Deutsche Bank, które, według jej informacji, świadczą o nieprzygotowaniu instytucji finansowej na działania sprawców.

W tytule materiału Der Spiegel mowa jest o wtargnięciu do banku hakerów, których publikacja nazywa chińskimi hakerami państwowymi. W dostępnym opisie nie podano innych szczegółów dotyczących sposobu ataku, jego skutków ani zakresu możliwego dostępu do systemów banku.

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Wzmianka o Zhu Hua

W publikacji wspomniano również o Zhu Hua. W fotoilustracji do materiału nazwano go prawdopodobnym chińskim hakerem, którego Federalne Biuro Śledcze USA poszukuje na całym świecie. W dostępnym opisie artykułu nie sprecyzowano możliwego związku Zhu Hua z atakiem na Deutsche Bank.

Materiał Der Spiegel jest datowany na 20 listopada 2026 roku.

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