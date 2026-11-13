W Strefie Gazy w Palestynie rano 13 listopada w wyniku izraelskich ataków zginęło dwóch Palestyńczyków, a kolejnych osiem osób zostało rannych. Powołując się na źródła medyczne i świadków, poinformowała o tym Anadolu Agency.

Uderzenie w pobliżu Chan Junus

W rejonie tureckiej rzeźni na południowy zachód od Chan Junus izraelski dron zaatakował grupę Palestyńczyków. Zginął 36-letni mężczyzna, a pięć kolejnych osób zostało rannych.

W rejonie Al-Mawasi w Rafah izraelskie siły otworzyły ogień do namiotów, w których przebywały osoby przesiedlone. Jedna palestyńska dziewczyna doznała urazu szyi, a jej stan oceniano jako ciężki. Izraelskie pojazdy wojskowe prowadziły również intensywny ogień do wschodnich, południowych i centralnych rejonów Chan Junus, a artyleria ostrzeliwała tereny na wschód od miasta.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmarł ranny po uderzeniu w szpital

Osobno 20-letni Eyad Mohammed al-Jazzar zmarł z powodu obrażeń, których doznał podczas izraelskiego uderzenia w budynek szpitala Nasser w Chan Junus w czwartek rano. Według Ministerstwa Zdrowia Gazy w tym ataku zginęło sześciu Palestyńczyków, w tym dziecko i lekarz, a około 30 medyków, pacjentów i osób im towarzyszących zostało rannych. Po śmierci al-Jazzara liczba ofiar śmiertelnych uderzenia w szpital wzrosła do siedmiu.

Ministerstwo Zdrowia Gazy oświadczyło, że od 10 października 2025 roku, gdy weszło w życie zawieszenie broni, naruszenia rozejmu doprowadziły do śmierci 1622 Palestyńczyków i ranienia 5878 osób.

Czytaj nas na