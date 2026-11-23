Liczba incydentów z udziałem statków handlowych w rejonie Cieśniny Ormuz, zgłoszonych brytyjskiemu Centrum Operacji Handlu Morskiego, przekroczyła w październiku 30. Jest to najwyższy miesięczny wskaźnik od początku konfliktu między USA a Iranem pod koniec lutego, informuje Anadolu Agency.

Ponad 30 incydentów w październiku

Według stanu na niedzielę w listopadzie w rejonie Cieśniny Ormuz, Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej odnotowano co najmniej 22 ataki. Przed październikiem średnia liczba zgłaszanych ataków wynosiła około 10 miesięcznie.

Odrębne dane Międzynarodowej Organizacji Morskiej również wskazują, że w październiku tego roku odnotowano największą liczbę potwierdzonych incydentów.

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Dane mogą być niepełne

W cotygodniowym przeglądzie opublikowanym w piątek brytyjskie centrum zaznaczyło, że jego statystyki obejmują wyłącznie incydenty zweryfikowane na podstawie źródeł pierwotnych. Centrum wie także o innych przypadkach, jednak nie może ich niezależnie potwierdzić.

W połowie października UKMTO informowało, że większość statków, które padły ofiarą ataków, nie zgłasza tego. Część statków wyłącza również systemy śledzenia, aby uniknąć wykrycia. Ruch handlowy przez cieśninę pozostaje o około 65% niższy niż przed wojną. Przed wojną tym szlakiem transportowano około jedną piątą światowych dostaw ropy.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna powiązała niedawny spadek światowych cen ropy ze wznowieniem eksportu z krajów Zatoki Perskiej oraz osłabieniem obaw przed nowymi działaniami wojskowymi USA po amerykańskich wyborach śródokresowych.

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