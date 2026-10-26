Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu (ATSB) opublikowało wstępne raporty dotyczące dwóch incydentów niebezpiecznego zbliżenia samolotów na lotnisku w Sydney w Australii w sierpniu. Podczas jednego z nich na służbie był kontroler ruchu lotniczego z wysokim prognozowanym ryzykiem zmęczenia, informuje ABC News Australia. Raporty nie zawierają wniosków ani zaleceń, lecz przedstawiają sekwencję zdarzeń i warunki panujące w tamtym czasie.

Samolot Virgin przeciął drogę Qantas

Pierwszy przypadek miał miejsce 17 sierpnia. Samolot Virgin Australia wykonujący lot VA1589, po przekierowaniu z Newcastle z powodu złej pogody, kołował do terminalu krajowego. Około godziny 9:40 kontroler polecił załodze podążać za samolotem Qantas, który miał zwolnić pas startowy przed nim, oraz zatrzymać się przed pasem 25.

Kapitan Virgin powtórzył jedynie polecenie zatrzymania się przed pasem, a kontroler nie zauważył niepowtórzonej części instrukcji i przeszedł do innych zadań. Później załoga Qantas wykonującego lot QF420 zauważyła, że samolot Virgin zbliża się do skrzyżowania dróg kołowania z prędkością, przy której prawdopodobnie nie ustąpi pierwszeństwa. Piloci Qantas zatrzymali samolot standardowym hamowaniem, po czym Virgin przejechał przed nim.

Załoga Virgin uświadomiła sobie konflikt dopiero po tym, jak piloci Qantas skontaktowali się z kontrolerem. Kontrolera odsunięto od pracy do końca dnia. Powiedział on śledczym, że widok skrzyżowania z wieży kontrolnej był częściowo ograniczony przez sprzęt.

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Harmonogram pracy i drugi przypadek

Zgodnie z raportem kontroler miał zakończyć pracę o 20:50 poprzedniego dnia i rozpocząć kolejną zmianę o 5:30. Był jedynym kontrolerem w wieży. ATSB podkreśliło, że prognozowany poziom zmęczenia nie oznaczał, iż pracownik był koniecznie zmęczony, lecz wskazywał jedynie na ryzyko związane z harmonogramem. Sam kontroler oświadczył, że czuł się „normalnie i czujnie” oraz był zdolny do pracy.

W raporcie zaznaczono również, że Airservices Australia, która świadczy usługi kontroli ruchu lotniczego w Sydney, nie posiada systemu zarządzania zmęczeniem zatwierdzonego przez Australijski Urząd Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego. Firma oświadczyła, że zapoznała się ze wstępnymi raportami i rozważy ich ustalenia po zakończeniu dochodzeń.

Drugi incydent miał miejsce 25 sierpnia: kontroler zezwolił Airbusowi A320 Jetstar wykonującemu lot JST745 na rozpoczęcie wypychania ze stanowiska postojowego na drogę kołowania, a około 30 sekund później zezwolił samolotowi QantasLink Dash 8 wykonującemu lot QLK427D na poruszanie się tą samą drogą kołowania. Załoga Dash 8 zatrzymała się około 100 metrów od stanowiska postojowego, a kierowca holownika i koordynator Jetstar również przerwali wypychanie. Samolot Jetstar zawrócono na stanowisko postojowe, aby Dash 8 mógł przejechać za nim.

Główny komisarz ATSB Angus Mitchell stwierdził, że w obu przypadkach poważniejszym konsekwencjom zapobiegły działania załóg i personelu naziemnego. Biuro bada łącznie sześć incydentów niebezpiecznego zbliżenia samolotów na lotnisku w Sydney i nie ustaliło jeszcze, czy wpłynęły na nie czynniki kadrowe.

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