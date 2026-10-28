Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu (ATSB) w końcowym raporcie dotyczącym katastrofy lekkiego samolotu Cessna 210N w pobliżu plaży Goolwa w południowej Australii stwierdziło, że instruktor prawdopodobnie celowo wprowadził maszynę w korkociąg. Samolot nie był dopuszczony do wykonywania takich manewrów, a wyprowadzenie go z w pełni rozwiniętego korkociągu mogło być trudne. Poinformowało o tym ABC News.

6 lutego samolot wystartował z lotniska Goolwa i leciał wzdłuż wybrzeża w kierunku ujścia rzeki Murray. Dwanaście minut po starcie zaczął szybko tracić wysokość. Świadkowie opisali stromą spiralę, zanim samolot spadł do wody w rejonie Long Bay.

W katastrofie zginęli 53-letni instruktor Leo Howard z Morphett Vale, 18-letni Tristan Schaeffers z Freeling oraz 20-letni mężczyzna z Pasadeny. Jeden z dwóch młodych mężczyzn posiadał licencję pilota zawodowego, a drugi licencję rekreacyjną. Celem lotu było zapewnienie jednemu z nich doświadczenia w pilotowaniu Cessny.

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Próba przećwiczenia wyprowadzenia z korkociągu

Z ustaleń ATSB wynika, że Howard prawdopodobnie wprowadził samolot w korkociąg, aby pilot mógł przećwiczyć działania służące wyprowadzeniu maszyny. Jednocześnie pilot siedzący na lewym fotelu prawdopodobnie działał nieprawidłowo w początkowej fazie korkociągu, a instruktor nie zareagował na czas, aby nie dopuścić do rozwinięcia manewru i wyprowadzić samolot przy dostępnej wysokości.

Wcześniejszych naruszeń nie zgłaszano

Śledczy ustalili, że instruktor wcześniej wielokrotnie wykonywał korkociągi z naruszeniem wymogów, jednak nie zgłoszono tego ani operatorowi samolotu, ani Australijskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego. Po przeanalizowaniu danych i nagrań wideo z wcześniejszych lotów ATSB wykryło co najmniej sześć takich manewrów w latach 2023, 2024 i 2025.

Biuro zaznaczyło również, że inni piloci, którzy wiedzieli o nieautoryzowanych korkociągach, niechętnie je zgłaszali, ponieważ czuli się bezsilni lub uważali, że nie jest to ich odpowiedzialność. Z powodu braku zgłoszeń nie podjęto działań mających na celu zaprzestanie tych praktyk.

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