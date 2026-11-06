Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu (ATSB) rozszerzyło dochodzenie w sprawie problemów ze sterowaniem na nowych promach Spirit of Tasmania po awarii głównego systemu sterowania na Spirit IV podczas rejsu pasażerskiego. Jak informuje ABC News Australia, jako środek ostrożności prom był eskortowany przez holownik do Geelong w Australii.

Przejście na system rezerwowy

Dyrektor generalny operatora TT-Line, Chris Carbone, powiedział podczas posiedzenia komisji ds. rachunków publicznych, że nowe jednostki wyposażono w dwa niezależne systemy sterowania od różnych producentów. Według niego po awarii głównego systemu załoga przeszła na system rezerwowy, a holownik wezwano z powodu braku dalszego zabezpieczenia rezerwowego.

Przewodniczący TT-Line Ken Kanowski przeprosił pasażerów za czterogodzinne opóźnienie, podkreślając, że priorytetem było bezpieczeństwo. Powiedział, że wszystkie systemy rezerwowe i procedury zadziałały, kapitan przez cały czas kontrolował statek, a pasażerowie i załoga byli bezpieczni. Spirit IV wznowił kursowanie w nocy.

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Dochodzenie obejmie dwie jednostki

ATSB prowadziło już dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem Spirit V z 24 października podczas rejsu próbnego. Wówczas problemy z autopilotem na krótko wyprowadziły jednostkę poza oznakowany tor wodny w pobliżu Geelong.

Regulator zbada dane z rejestratorów pokładowych obu jednostek z odpowiednich rejsów, skontroluje wyposażenie, przesłucha członków załóg i inne zaangażowane osoby, a także przeanalizuje dokumenty i zapisy. Carbone zaznaczył, że obecnie nie wiadomo, czy incydenty na Spirit IV i Spirit V mają wspólną pierwotną przyczynę; TT-Line również wyznaczyła niezależnego śledczego.

Osobno ATSB bada incydent z 15 października z udziałem Spirit I, którego kapitan był zmuszony przerwać wejście do zatoki Port Phillip z powodu błędu określania pozycji na elektronicznym wyświetlaczu map nawigacyjnych.

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