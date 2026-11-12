Audi of America planuje sprzedawać w USA następną generację sportowego kombi RS6 Avant, jeśli model będzie produkowany na rynek globalny. Jak podaje Motor1, poinformował o tym starszy wiceprezes ds. zarządzania produktami Philipp Brabec.

Popyt na RS6 Avant

Brabec powiązał tę decyzję z wynikami sprzedaży obecnego RS6 Avant, którego produkcja niedawno się zakończyła. Jak zaznaczył, model przekroczył wewnętrzne cele Audi, choć początkowe plany były ambitne.

Audi of America dąży również do zapewnienia stałej obecności kombi na rynku amerykańskim, zamiast oferować takie modele sporadycznie. Firma wcześniej przywróciła do USA Audi A6 Allroad po długiej przerwie.

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Oczekiwany napęd hybrydowy

Według publikacji następny RS6 Avant ma otrzymać hybrydowy układ plug-in oraz silnik V8. Audi nie ujawniło jeszcze ostatecznych parametrów mocy przyszłego modelu.

Kombi może także otrzymać komponenty napędu na wszystkie koła z Audi RS5 roku modelowego 2027. Motor1 podaje, że RS5 łączy podwójnie turbodoładowany silnik V6 z silnikiem elektrycznym, rozwija łącznie 630 koni mechanicznych i 609 funtostóp momentu obrotowego oraz przyspiesza do 62 mil na godzinę w 3,6 sekundy. Jego system quattro ma rozdział napędu z przesunięciem na tylną oś, blokowany centralny mechanizm różnicowy, elektromechaniczne rozdzielanie momentu obrotowego na tylnej osi oraz standardowy podział 40:60 między przednią i tylną osią.

Możliwy RS5 Avant

W sprawie sprzedaży RS5 Avant w USA Brabec nie udzielił bezpośredniego potwierdzenia, ale też nie wykluczył takiej możliwości. Według Motor1 decyzja o tym, który model zastąpi obecnego RS6 Avant i czy na rynku amerykańskim pojawi się kolejne kombi RS, nie została jeszcze ostatecznie podjęta w Niemczech.

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