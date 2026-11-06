Audi rozważa budowę drugiego etapu planowanej fabryki samochodów w pobliżu miasta Macon w amerykańskim stanie Georgia. Według Der Spiegel dodatkowy etap projektu może kosztować 3 mld dolarów i zapewnić do 2033 roku kolejne 3 tys. miejsc pracy.

Plany produkcji SUV-ów

25 października Audi ogłosiło zamiar budowy w Georgii fabryki o wartości 4 mld dolarów. Od początku lat 30. XXI wieku zakład ma zatrudniać około 4,5 tys. osób i produkować rocznie 200 tys. SUV-ów. Firma odmówiła komentarza w sprawie informacji o możliwym rozszerzeniu projektu.

Na potrzeby budowy władze stanowe przekazują producentowi samochodów działkę o powierzchni około 600 hektarów. Audi otrzyma także ulgi podatkowe o wartości 458 mln dolarów oraz ponad 550 mln dolarów innego wsparcia, w tym na infrastrukturę, prace budowlane, zaopatrzenie w wodę i szkolenie pracowników.

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Możliwe ulgi taryfowe

Według informacji publikacji administracja prezydenta USA Donalda Trumpa mogła zaoferować Audi ulgi taryfowe, aby wesprzeć inwestycję. Dwie osoby zaznajomione ze sprawą podały, że firma zabiegała o obniżenie ceł na import z Unii Europejskiej z 15% do 7,5%; oczekuje się, że Departament Handlu USA może zgodzić się na stawkę około 10%.

W ubiegłym roku amerykańskie cła na samochody, stal, aluminium i komponenty kosztowały Audi około 1,2 mld euro. Obecnie spółka zależna Volkswagena dostarcza na rynek USA wszystkie samochody z Europy lub Meksyku.

Kontekst w Niemczech

Jednocześnie fabryka Audi w niemieckim Neckarsulm może po 2030 roku stanąć w obliczu zamknięcia. Pod koniec października Donald Trump poinformował o budowie fabryki w Georgii podczas wydarzenia kampanii wyborczej, w którym uczestniczył prezes Audi Gernot Döllner.

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