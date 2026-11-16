Audyt państwowy w Izraelu wykrył znaczne opóźnienia w realizacji projektów infrastruktury turystycznej, niedociągnięcia w kontroli budżetowej oraz problemy z ładem korporacyjnym w spółkach państwowych. Jak informuje „The Jerusalem Post”, Ministerstwo Turystyki, Urząd Spółek Państwowych oraz trzy spółki odpowiedzialne za infrastrukturę turystyczną nie miały pełnych informacji pozwalających ocenić terminy, koszty i jakość projektów.

Opóźnienia w budowie i przygotowaniach

Kontrola objęła 68 projektów realizowanych w latach 2010–2025, których łączne wydatki wyniosły około 377 mln izraelskich szekli. Chodzi o promenady, parki, obiekty historyczne i religijne oraz miejskie trasy turystyczne. Spółki zajmowały się planowaniem, zatrudniały wykonawców i nadzorowały prace, lecz nie prowadziły budowy samodzielnie.

Audytorzy musieli samodzielnie stworzyć bazę danych do analizy terminów i budżetów, ponieważ nie istniał zbiorczy rejestr. W Państwowej Spółce Turystycznej wykonawcy poświęcili co najmniej dwa razy więcej czasu niż planowano na 22 z 30 projektów, dla których ustalono termin ukończenia. W trzech przypadkach prace trwały co najmniej dziewięć razy dłużej, niż planowano.

Opóźnienia odnotowano także przed rozpoczęciem budowy. W 12 z 46 analizowanych projektów między otrzymaniem zlecenia na prace a podpisaniem umowy z władzami lokalnymi minęło co najmniej pięć lat. W dwóch przypadkach etap ten trwał nie mniej niż 10 lat. Wszystkie dziewięć skontrolowanych projektów Spółki Rozwoju Starego Akko i Nazaretu przekroczyło terminy wyznaczone wykonawcom, podobnie jak wszystkie sześć projektów Spółki Ochrony Morza Martwego, dla których takie terminy ustalono.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Budżety i zarządzanie spółkami

Państwowa Spółka Turystyczna i Spółka Ochrony Morza Martwego nie porównywały rzeczywistych wydatków z pierwotnymi budżetami projektów. Państwowa Spółka Turystyczna nie traktowała także dodatkowego finansowania na nieprzewidziane wydatki jako przekroczenia pierwotnego kosztorysu. W systemie informacyjnym spółki Morza Martwego nie rozróżniano pierwotnych przydziałów budżetowych i późniejszych dodatków.

Koszty administracyjne tych podmiotów znacznie przekraczały średnią dla innych państwowych spółek zarządzających projektami. W 2025 roku koszty zarządzania i koszty ogólne stanowiły 10,5% wszystkich wydatków spółki Akko i Nazaret, 11,1% Państwowej Spółki Turystycznej oraz 12,8% spółki Morza Martwego. Średnia dla porównywalnych spółek wynosiła 4,8%.

Według stanu na wrzesień 2025 roku spółka Morza Martwego oraz spółka Akko i Nazaret działały przez około cztery lata, mając każda tylko jednego członka rady dyrektorów, co nie pozwalało na odbywanie prawomocnych posiedzeń. Spółka Morza Martwego nie miała komitetu audytu przez około pięć lat, a spółka Akko i Nazaret przez około sześć lat. Audyt powiązał te problemy z niepowoływaniem dyrektorów przez ministrów. W styczniu 2026 roku rząd zatwierdził połączenie spółki Akko i Nazaret z Państwową Spółką Turystyczną oraz przekazanie jej działalności spółki Morza Martwego w zakresie rozwoju turystyki.

Czytaj nas na