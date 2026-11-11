Europejski Trybunał Obrachunkowy doszedł do wniosku, że UE z „wysokim prawdopodobieństwem” nie osiągnie do 2030 roku celu prawnej ochrony 30% swoich wód morskich. Audyt objął około 5 mln kilometrów kwadratowych europejskich wód i wykazał, że istniejąca sieć morskich obszarów chronionych nie zapewnia skutecznej ochrony środowiska morskiego, informuje Mongabay.

Rybołówstwo na obszarach chronionych

Na obszarach Natura 2000, które zajmują największą powierzchnię wśród morskich obszarów chronionych UE, odnotowana aktywność statków rybackich była o 72% wyższa niż na innych europejskich wodach. Około 85% tej aktywności rybackiej przypadało na narzędzia połowowe mające kontakt z dnem, w tym trały denne, które stykają się z dnem morskim i uszkadzają siedliska denne.

Audytorzy analizowali dane platformy Global Fishing Watch za lata 2020–2024, odwiedzali wybrane obszary i rozmawiali z ich zarządcami. Rybołówstwo jest dozwolone na wielu takich obszarach, jednak Joaquim Claudet, badacz z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych, zaznaczył, że skuteczny morski obszar chroniony powinien wykluczać działalność mającą największy wpływ na bioróżnorodność, w tym trałowanie denne.

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Brak zasobów i wspólnych zasad

Wśród innych problemów audyt wskazał niedobór personelu i finansowania, brak ujednoliconego systemu oceny skuteczności obszarów chronionych, niewystarczającą ochronę morskich obszarów oddalonych od wybrzeża oraz siedlisk głębokowodnych. Sieci brakuje również łączności ekologicznej: wiele obszarów na Morzu Śródziemnym i Atlantyku pozostaje od siebie odizolowanych.

Według audytu status morskich obszarów chronionych ma 13,7% wód UE, a mniej niż 1% jest objęty ścisłą ochroną. Strategia bioróżnorodności Komisji Europejskiej do 2030 roku przewiduje, że jedna trzecia obszaru podlegającego ochronie powinna otrzymać reżim ścisłej ochrony. Na morzu zwykle oznacza to całkowity zakaz rybołówstwa, wydobycia surowców mineralnych i prac pogłębiarskich.

Komisja Europejska oświadczyła, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrażanie środków i osiąganie celów, a ona będzie zapewniać wsparcie techniczne, finansowe i polityczne. Komisja przeznaczyła także 1,6 mln euro na projekt LIFE-PAME Europe, aby ulepszyć ocenę skuteczności morskich obszarów chronionych, i planuje stworzyć narzędzie cyfrowe do porównywalnych ocen.

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