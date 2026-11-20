W Stanach Zjednoczonych Pentagon nie ma wiarygodnych danych o lokalizacji, liczbie i stanie około 26 mln części do myśliwców F-35 o łącznej wartości około 31 mld dolarów. Poinformował o tym Anadolu Agency Asif Khan, dyrektor ds. zarządzania finansowego i kontroli w Amerykańskim Urzędzie Odpowiedzialności Rządu.

Jak powiedział, dokumentacja Departamentu Obrony USA pozostaje niedokładna, niepełna i nieaktualna, a fizyczne inwentaryzacje nie zapewniają właściwej weryfikacji zapasów. Raport z 9 listopada objął części znajdujące się w ponad 700 obiektach zarządzanych przez instytucje rządowe i wykonawców w różnych krajach.

Części zapasów nie można zweryfikować

W niektórych przypadkach urzędnicy Pentagonu i główni wykonawcy programu nie wiedzą, gdzie znajdują się obiekty podwykonawców przechowujących komponenty. Z tego powodu inspektorzy nie mogą fizycznie zweryfikować odpowiednich części. Około 30% części jest przechowywanych w obiektach zarządzanych przez wykonawców, a kolejne 70% — w obiektach zarządzanych przez rząd.

Program F-35 wykorzystuje wspólną pulę komponentów dla Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej USA, a także partnerów międzynarodowych i innych nabywców samolotów. Jednocześnie dochodzenie nie oceniało, czy niedociągnięcia w ewidencji doprowadziły do przestojów samolotów, opóźnień w naprawach lub obniżenia ich gotowości do wykonywania zadań.

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Komponenty poza centralną ewidencją

Według stanu na marzec 2026 roku w centralnym systemie ewidencji nie było danych o około 17 tys. komponentów znajdujących się w obsłudze technicznej lub naprawie. Ich wartość ewidencyjna wynosiła około 1,3 mld dolarów, jednak Departament Obrony USA przypuścił, że po uwzględnieniu brakujących informacji o kosztach i dodatkowych wydatków kwota może sięgnąć 2,5 mld dolarów.

Brak części w bazie danych nie oznacza, że zostały one fizycznie zgubione lub skradzione. Wskazuje on, że mienie państwowe nie jest odzwierciedlone w zapisach wykorzystywanych do zarządzania zapasami. Centralny system nie był w pełni zintegrowany z systemami Lockheed Martin i producenta silników Pratt & Whitney, dlatego informacje o wspólnej puli zwykle przekazywano raz na trzy miesiące.

Pentagon zgodził się ze wszystkimi czterema zaleceniami audytorów, w tym dotyczącymi wzmocnienia kontroli nad utratą części, procedurami i szkoleniem odpowiedzialnych pracowników. Biuro programu F-35 poinformowało o opracowywaniu dodatkowych procedur, a Agencja Audytu Kontraktów Departamentu Obrony USA przygotowuje kompleksową inwentaryzację, której zakończenie zaplanowano do marca 2027 roku.

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