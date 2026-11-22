W Niemczech Augsburg pokonał u siebie Mainz 05 3:1 w meczu Bundesligi. Jak podaje Channel NewsAsia, napastnik gospodarzy Michael Gregoritsch zdobył dwie bramki, a drużyna odniosła trzecie zwycięstwo w tym sezonie.

Dwie bramki Gregoritscha i wyrzucenie Bauma

Gregoritsch otworzył wynik w 19. minucie, a Juma Bah podwyższył prowadzenie Augsburga. Dwie minuty przed przerwą trener gospodarzy Manuel Baum został ukarany czerwoną kartką: przetrzymywał piłkę, nie pozwalając pomocnikowi Mainz Nadiemowi Amiriemu szybko wykonać wrzutu z autu.

Trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Gregoritsch zdobył trzecią bramkę dla Augsburga. Wkrótce potem Ransford Königsdörffer, który wszedł z ławki rezerwowych, zmniejszył stratę Mainz, jednak goście nie zdobyli już kolejnych goli.

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Zmiany w tabeli

Po 10 meczach Augsburg ma 12 punktów, wyprzedził Mainz w tabeli i awansował na 10. miejsce. Mainz z 10 punktami spadł na 13. pozycję.

W innym niedzielnym meczu Werder rozgromił u siebie Hamburg 4:0. Justin Njinmah zdobył dwie bramki w środku drugiej połowy. Werder zajmuje szóste miejsce z 18 punktami, natomiast Hamburg jest 12. i traci sześć punktów.

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