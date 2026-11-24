Koalicja ponad 60 organizacji i firm lotniczych wezwała Kongres USA do przeznaczenia co najmniej 30 mld dolarów dodatkowego finansowania na modernizację przestarzałego systemu kontroli ruchu lotniczego. Uczestnicy zrzeszenia oświadczyli, że niedawne zakłócenia ujawniły rosnącą podatność amerykańskiej infrastruktury lotniczej, informuje Anadolu Agency.

Środki na 2027 rok

W liście do liderów Kongresu koalicja Modern Skies Coalition wezwała ustawodawców do zakończenia procesu przyznawania środków na rok budżetowy 2027 i zatwierdzenia finansowania przed zakończeniem prac 119. Kongresu.

Do zrzeszenia należą linie lotnicze, producenci samolotów, lotniska, stowarzyszenia pilotów i organizacje branżowe. Zdaniem koalicji dodatkowe środki powinny zostać przeznaczone na kompleksową modernizację systemu, a także odpowiednie obsadzenie stanowisk i szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego.

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Koalicja wezwała również, aby nie dopuścić do kolejnego zawieszenia działalności rządu, ponieważ takie zakłócenia w funkcjonowaniu federalnym, według jej oceny, nieproporcjonalnie wpływają na branżę lotniczą.

Wniosek ministra transportu

Minister transportu USA Sean Duffy oświadczył w ubiegłym tygodniu, że jest gotów przyjąć każdą kwotę finansowania zatwierdzoną przez Kongres, jednak wezwał do poparcia pakietu inwestycyjnego o wartości 50 mld dolarów. Początkowo wnioskował o 30 mld dolarów, z czego 18 mld planowano przeznaczyć na poprawę infrastruktury lotniskowej.

Po incydencie z 13 listopada Duffy zwiększył wniosek do 50 mld dolarów. Według źródła incydent spowodował najdłuższe ogólnokrajowe zawieszenie ruchu lotniczego w USA od ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

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