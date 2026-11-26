Jak podaje AeroTime, linia lotnicza Norse Atlantic Airways zawiesiła całą działalność operacyjną z powodu trudnej sytuacji finansowej. Ogłoszenie przekazano w oficjalnym oświadczeniu wysłanym na giełdę w Oslo krótko przed godz. 09:00 czasu lokalnego.

Odwołane loty

Przed ogłoszeniem przewoźnik odwołał w nocy kilka lotów. Wśród nich były rejsy wykonywane przez Norse Atlantic Airways dla Pakistan International Airlines na podstawie umowy wet lease. Pogłoski o możliwym wstrzymaniu lotów krążyły już kilka godzin przed oficjalnym oświadczeniem.

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Poszukiwanie środków

Dwa dni wcześniej Norse Atlantic Airways ostrzegała, że jej płynność znajduje się na krytycznym poziomie. Firma poszukiwała nowych źródeł finansowania, aby wypełnić krótkoterminowe zobowiązania finansowe.

Zgodnie z najnowszym oświadczeniem rada dyrektorów nadal rozważa kilka sposobów pozyskania dodatkowego finansowania. Wśród opcji są możliwe przejęcie spółki przez podmiot zewnętrzny oraz negocjacje z posiadaczami uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji o wartości 52 mln dolarów. Jeśli żaden z tych wariantów nie zostanie zrealizowany, linia lotnicza ma, jak się oczekuje, złożyć wniosek o upadłość.

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