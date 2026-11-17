Irlandzka linia lotnicza Ryanair planuje zainwestować 500 mln euro w utworzenie centrum obsługi technicznej, napraw i remontów kapitalnych w Sewilli w Hiszpanii. Jak podaje AeroTime, nowy obiekt będzie specjalizował się w obsłudze technicznej i naprawie silników odrzutowych.

Centrum ma zostać zlokalizowane w porcie w Sewilli nad rzeką Gwadalkiwir, która ma połączenie z Oceanem Atlantyckim. Regionalny rząd Andaluzji oraz rząd Hiszpanii mają wesprzeć projekt finansowo, inwestując odpowiednio 24 mln euro i 17 mln euro.

Miejsca pracy i branża lotnicza

Oczekuje się, że nowe centrum stworzy około 600 miejsc pracy na obszarze o stosunkowo wysokiej stopie bezrobocia. Według publikacji Sewilla wyprzedziła 12 innych miast, które również ubiegały się o ten projekt.

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W Sewilli już działa produkcja Airbusa: znajdują się tam linie montażu końcowego wojskowych samolotów Airbus A400M i C295, a także kilku dostawców pierwszego poziomu. W 2027 roku w mieście oczekiwane jest również otwarcie centrum obsługi technicznej i przebudowy samolotów A330 MRTT.

Centrum Ryanair w Porto

Decyzję o inwestycji w Sewilli potwierdzono 16 listopada 2026 roku — tego samego dnia Ryanair otworzył kolejne centrum obsługi technicznej na Półwyspie Iberyjskim, w portugalskim Porto. Firma zainwestowała w ten obiekt około 40 mln euro.

Centrum w Porto ma powierzchnię 4 900 metrów kwadratowych, hangar obsługi liniowej na dwa stanowiska oraz oddzielne warsztaty komponentów. Oczekuje się, że stworzy 150 miejsc pracy i będzie obsługiwać około 30 samolotów, które Ryanair eksploatuje z portugalskich baz.

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