16 listopada 2026 roku linie lotnicze United Airlines poinformowały o rozległej awarii systemów, która wpłynęła na loty zaplanowane do odlotu. CNBC podało to, powołując się na oświadczenie przewoźnika.

Problem technologiczny

United Airlines podały, że specjaliści usuwają problem technologiczny, który dotyczy lotów wylatujących. Linie lotnicze określiły awarię jako rozległą. Ich zespoły pracują nad jak najszybszym przywróceniem działania systemów.

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Które loty nie ucierpiały

Według oświadczenia przewoźnika problem nie wpłynął na loty, które już znajdują się w powietrzu. Nie wpłynął również na loty United Express.

CNBC opublikowało tę informację jako wiadomość pilną i wskazało, że materiał może zostać uzupełniony w miarę pojawiania się nowych informacji. Linie lotnicze nie podały innych szczegółów dotyczących charakteru problemu technologicznego. Ilustracja do materiału przedstawia samoloty United Airlines przy bramkach na lotnisku Newark Liberty w Newark w stanie New Jersey, 15 listopada 2026 roku.

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