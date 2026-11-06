Szereg linii lotniczych przedłużył odwołanie lotów do Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim do Rijadu i Dammamu, mimo częściowego wznowienia działalności międzynarodowego lotniska im. Króla Chalida w stolicy kraju. Jak informuje The National, lotnisko częściowo otwarto 25 października po atakach jemeńskich rebeliantów Huti, jednak nadal działa ono z ograniczeniami.

Niektóre loty saudyjskich linii Saudia do Rijadu są przekierowywane przez Al-Kasim lub Dammam, skąd pasażerowie są przewożeni do stolicy autobusami. Połączenia z Dżuddą są przywracane stopniowo: Emirates wznowiły część lotów z Dubaju 30 października, a Etihad Airways planowały wznowić cztery loty między Abu Zabi a Dżuddą 6 listopada.

Ograniczenia dla przewoźników z ZEA

Etihad Airways odwołały loty pasażerskie i cargo między Abu Zabi a Rijadem, a także między Abu Zabi i Dammamem, do 19 listopada. Jednocześnie ich pozostałe loty do Dżuddy mają odbywać się zgodnie z rozkładem.

Emirates planują wznowić loty pasażerskie z Dubaju do Rijadu i Dammamu 8 listopada. Ich loty do Medyny nadal się odbywały. Flydubai odwołały loty między Dubajem a Rijadem, Dammamem i Abhą do 9 listopada oraz ostrzegły, że rozkład może ulegać zmianom. Air Arabia nie podały daty wznowienia połączeń z Szardży do Rijadu, Abhy, Dammamu i Taifu.

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Terminy odwołania innych lotów

Qatar Airways tymczasowo zawiesiły loty do Rijadu, Dammamu, Abhy i Taifu, a także ograniczyły częstotliwość lotów do Dżuddy. Oman Air planują wznowić loty Maskat–Rijad 8 listopada. SalamAir odwołały loty do Rijadu i Dammamu do 30 listopada.

British Airways przełożyły wznowienie codziennych lotów Londyn–Rijad z 3 listopada na 11 stycznia 2027 roku oraz ostatecznie zlikwidowały trasę Londyn–Dżudda. Cathay Pacific odwołały loty pasażerskie do i z Rijadu do 31 stycznia 2027 roku, a Scoot przedłużyły odwołanie lotów między Singapurem a Dżuddą do 28 lutego 2027 roku.

Air France zawiesiły loty do i z Rijadu do 12 grudnia, KLM — do 27 listopada w przypadku Rijadu i Dammamu. Lufthansa odwołała loty do i z Rijadu do 18 listopada, a do Dammamu — do 30 listopada. Delta Air Lines również odroczyły uruchomienie trasy Atlanta–Rijad do marca 2027 roku.

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