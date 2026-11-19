Amerykański lotniskowiec USS George Washington opuścił Bliski Wschód po trzymiesięcznym rozmieszczeniu i przeszedł do obszaru operacyjnego 7. Floty USA. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na internetowe wydanie US Naval Institute, USNI News.

Przejście do obszaru 7. Floty

Rzecznik amerykańskiej Floty Pacyfiku przekazał USNI News, że lotniskowiec bazujący w Japonii znajduje się już w obszarze operacyjnym 7. Floty. Nie sprecyzował, które okręty eskorty wyruszyły razem z USS George Washington.

Lotniskowcowa grupa uderzeniowa przybyła do obszaru odpowiedzialności 5. Floty USA 19 sierpnia, aby zastąpić USS Abraham Lincoln. USS George Washington opuścił swój port macierzysty w Jokosuce pod koniec maja. Obecnie nie wiadomo, czy okręt kieruje się bezpośrednio do Jokosuki, czy zatrzyma się po drodze w jednym z portów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dwa lotniskowce pozostają w regionie

Przed wyjściem USS George Washington do regionu w niedzielę przybyła lotniskowcowa grupa uderzeniowa USS Theodore Roosevelt. Wraz z USS George H.W. Bush, który od kwietnia przebywa na Morzu Arabskim, w regionie pozostają dwie amerykańskie lotniskowcowe grupy uderzeniowe.

Według publikacji przemieszczenia odbywają się w warunkach wysokiego napięcia w stosunkach między USA a Iranem. Waszyngton i Teheran podpisały w czerwcu memorandum o porozumieniu, jednak jego realizacja została wstrzymana z powodu różnic dotyczących gwarancji wolności i bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz. USA i Izrael oskarżają Iran o rozwijanie programów nuklearnego i rakietowego, które, ich zdaniem, stanowią zagrożenie dla Izraela i państw regionu będących sojusznikami USA. Teheran twierdzi, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter.

Czytaj nas na