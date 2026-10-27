W Nigerii Urząd Lotnictwa Cywilnego (NCAA) rozpoczął dochodzenie w sprawie skargi pasażera lotu Abuja–Calabar, który oświadczył, że z powodu upału i braku wentylacji w kabinie zaczął krwawić. Poinformował o tym Premium Times.

Skarga pasażera

Pasażer Bashir Usman napisał w serwisie społecznościowym X, że 26 października pasażerowie weszli na pokład o godz. 12:07. Według niego po zamknięciu drzwi samolotu pozostawali w kabinie przez około 50 minut bez uruchomionych silników i klimatyzacji.

Usman twierdzi, że upał stał się nie do zniesienia, po czym zaczął krwawić. Samolot przyleciał do Calabaru o godz. 14:04, chociaż lot miał trwać około 45 minut. Poinformował również, że inni pasażerowie mu pomogli: wachlowali go i pozwolili mu skorzystać z przenośnego wentylatora.

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Działania regulatora

Dyrektor NCAA ds. relacji publicznych i ochrony konsumentów Michael Achimugu oświadczył, że rozmawiał z Usmanem telefonicznie. Skargę przekazano do dyrekcji operacji, licencjonowania i standardów szkoleniowych w celu sprawdzenia.

Regulator ustali, dlaczego, według relacji pasażera, drzwi samolotu zostały zamknięte bez klimatyzacji lub wentylacji w okresie silnego upału. Achimugu zaznaczył, że jeśli przedstawione okoliczności się potwierdzą, NCAA określi dalsze działania.

Zauważył także, że załoga mogła nie znać przyczyny krwawienia i mogła być zaniepokojona potrzebą udzielenia pasażerowi pomocy medycznej. Według urzędnika członkowie załogi muszą dbać o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. NCAA nie ogłosiło jeszcze wyników kontroli.

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