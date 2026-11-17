Amerykański regulator lotniczy wstrzymuje instalację routerów po awarii — CNBC
Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) poinformowała we wtorek, że zawiesi instalację nowych routerów po problemach technicznych związanych z ogólnokrajowym wstrzymaniem odlotów w piątek. Poinformowało o tym CNBC.
Ograniczenia dotyczące odlotów
Wstrzymanie odlotów trwało ponad cztery godziny i dotknęło dziesiątki tysięcy lotów. W ramach tego ograniczenia odloty zostały wstrzymane w miejscach rozpoczęcia lotów.
FAA zdecydowała się wstrzymać prace nad instalacją routerów po problemach z tą technologią, które pojawiły się w ostatnich dniach.
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Wyjaśnienie ministra transportu
Amerykański minister transportu Sean Duffy oświadczył w niedzielę, że przeciążony router zainstalowany w południowym Arkansas w ramach modernizacji systemu nadzorowanej przez L3Harris Technologies prawdopodobnie przeciążył systemy przekazujące dane radarowe i inne dane do kontroli ruchu lotniczego.
„The Wall Street Journal” jako pierwszy poinformował o decyzji o zawieszeniu instalacji sprzętu.