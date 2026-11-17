Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) poinformowała we wtorek, że zawiesi instalację nowych routerów po problemach technicznych związanych z ogólnokrajowym wstrzymaniem odlotów w piątek. Poinformowało o tym CNBC.

Ograniczenia dotyczące odlotów

Wstrzymanie odlotów trwało ponad cztery godziny i dotknęło dziesiątki tysięcy lotów. W ramach tego ograniczenia odloty zostały wstrzymane w miejscach rozpoczęcia lotów.

FAA zdecydowała się wstrzymać prace nad instalacją routerów po problemach z tą technologią, które pojawiły się w ostatnich dniach.

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Wyjaśnienie ministra transportu

Amerykański minister transportu Sean Duffy oświadczył w niedzielę, że przeciążony router zainstalowany w południowym Arkansas w ramach modernizacji systemu nadzorowanej przez L3Harris Technologies prawdopodobnie przeciążył systemy przekazujące dane radarowe i inne dane do kontroli ruchu lotniczego.

„The Wall Street Journal” jako pierwszy poinformował o decyzji o zawieszeniu instalacji sprzętu.

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