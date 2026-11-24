Co najmniej sześciu Palestyńczyków, w tym dwóch policjantów, zginęło we wtorek w izraelskich nalotach w Strefie Gazy. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na lokalnych medyków i przedstawicieli policji.

Uderzenie w posterunek policji

Według medyków trzy osoby zginęły w wyniku uderzenia w posterunek policji w Chan Junus na południu Strefy Gazy. Kontrolowane przez Hamas ministerstwo spraw wewnętrznych oświadczyło, że dwie z ofiar były policjantami.

Kolejnych pięć osób zostało rannych w tym ataku. Później medycy poinformowali o kolejnym nalocie w pobliżu korytarza Netzarim na północy, w wyniku którego zginęły kolejne trzy osoby.

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Stanowiska stron

Izraelskie wojsko poinformowało Reutersa, że przeprowadziło ataki na bojowników w obu rejonach, nie podając dalszych szczegółów.

Wspierane przez USA zawieszenie broni, zawarte w październiku 2025 roku, zatrzymało walki na dużą skalę, ale nie zakończyło izraelskich ataków w Strefie Gazy ani nie doprowadziło do rozbrojenia Hamasu. Izrael oskarża Hamas o próby przegrupowania i ponownego uzbrojenia, a ugrupowanie temu zaprzecza, deklarując przywiązanie do porozumienia o zawieszeniu broni i oskarżając Izrael o próby jego zerwania.

Według palestyńskich i izraelskich wyliczeń od początku zawieszenia broni zginęło co najmniej 1600 Palestyńczyków i pięciu izraelskich żołnierzy. Siły izraelskie kontrolują obecnie około dwóch trzecich Strefy Gazy, podczas gdy Hamas utrzymuje wąski pas terytorium wzdłuż wybrzeża.

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