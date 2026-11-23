Australia i Korea Południowa zawarły umowę o czystej energii — Climate Home News
Australia i Korea Południowa podpisały ramową umowę o współpracy w dziedzinie czystej energii na marginesie szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji. Ramy współpracy mają połączyć rosnące zapotrzebowanie południowokoreańskiego przemysłu na energię elektryczną z zasobami czystej energii Australii.
Nowe kierunki eksportu
Australia postrzega współpracę z Koreą Południową jako możliwość przekształcenia znacznych zasobów energii odnawialnej i surowców mineralnych w nowe sektory eksportowe. Chodzi o dostawy materiałów niskoemisyjnych dla południowokoreańskich producentów. W materiale zaznaczono, że współpraca opiera się także na australijskich zasobach mineralnych.
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Odchodzenie od paliw kopalnych
Więzi handlowe między dwoma krajami opierały się na węglu i gazie ziemnym. Jak informuje Climate Home News, aktywiści mają nadzieję, że umowa ramowa pomoże przeorientować handel dwustronny z paliw kopalnych na materiały niskoemisyjne.