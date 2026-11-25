Australia i Wyspy Salomona podpisały traktat zakazujący zagranicznych baz — The Japan Times
Australia i Wyspy Salomona podpisały 25 listopada w Canberze traktat potwierdzający, że w tym państwie położonym na Pacyfiku nie będzie zagranicznych baz wojskowych.
Traktat w Canberze
Premier Wysp Salomona Matthew Wale i premier Australii Anthony Albanese przeprowadzili wspólną konferencję prasową po podpisaniu traktatu australijsko-salomońskiego. Jak informuje The Japan Times, porozumienie jest postrzegane jako ograniczające Chiny.
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Rozmowy stron
Wale przybył do stolicy Australii wraz z 15 ministrami. Delegacje omawiają kwestie bezpieczeństwa, infrastruktury, edukacji i ochrony zdrowia, a także formalnie zawarły traktat między Australią a Wyspami Salomona.
Oświadczenie premiera Wysp Salomona
Na konferencji prasowej Wale oświadczył, że Wyspy Salomona „przez kilka lat były źródłem niepewności i wątpliwości w regionie”. „Te dni minęły” — dodał.