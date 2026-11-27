Reprezentacja Australii w krykiecie prawdopodobnie nie powoła off-spinnera Nathana Lyona do składu na pierwszy mecz testowy z Nową Zelandią, który odbędzie się w Perth od 9 do 13 grudnia. Zamiast niego w składzie ma się znaleźć 29-letni Corey Rocchiccioli, który jeszcze nie zadebiutował w krykiecie testowym, informuje BBC Sport.

15 lat w reprezentacji

Dla Lyona ewentualne pominięcie w składzie byłoby istotną zmianą: przez 15 lat był jednym z kluczowych zawodników australijskiej drużyny. Ma na koncie 577 wicketów w testach — to szósty wynik w historii i drugi wśród Australijczyków po Shane'ie Warne'ie. Wśród off-spinnerów więcej wicketów zdobył tylko Lankijczyk Muttiah Muralitharan.

Jednak po kontuzji łydki, której Lyon doznał w drugim meczu Ashes na londyńskim Lord's w 2023 roku, miał problemy z formą i kondycją fizyczną. W serii Ashes 2025–2026 spinner nie wykonał ani jednego rzutu w pierwszym teście w Perth, nie znalazł się w składzie na mecz dzienno-nocny w Brisbane, a w trzecim teście w Adelaide doznał urazu, który przedwcześnie zakończył jego udział w serii.

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Szansa dla Rocchiccioliego

Australia już ostatnio pozostawiała Lyona poza wyjściową jedenastką, preferując dodatkowego szybkiego bowlera. Rocchiccioli również gra jako off-spinner i może dać drużynie więcej opcji w battingu: w tym tygodniu zdobył 140 runów dla Australii Zachodniej w meczu Sheffield Shield przeciwko Tasmanii.

Australia podejmie Nową Zelandię w serii czterech meczów testowych w grudniu i styczniu. Lyon wcześniej deklarował, że chce kontynuować karierę, aby wygrać wyjazdowe serie testowe w Indiach i Anglii, zaplanowane dla Australii na 2027 rok.

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