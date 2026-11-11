Rząd Australii nie planuje likwidacji stanowisk rzeczników publicznych nadawców ABC i SBS ani przekazania ich uprawnień zewnętrznemu organowi nadzorczemu. Taką propozycję przedstawiła specjalna wysłanniczka ds. zwalczania antysemityzmu Jillian Segal, informuje The Guardian.

W opublikowanym w październiku wykazie zaktualizowanych priorytetów Segal zaproponowała powołanie zewnętrznego niezależnego rzecznika. Miałby on monitorować relacje ABC i SBS z wojny w Strefie Gazy oraz kontrolować, czy nadawcy przestrzegają własnych standardów dokładności i bezstronności. Specjalna wysłanniczka oświadczyła, że część społeczności żydowskiej uważa takie relacje za jednostronne i jest zaniepokojona ich możliwym wpływem na stosunek odbiorców do zwolenników Izraela.

Obecny mechanizm skarg

Jak podaje publikacja, źródła rządowe podkreśliły, że w Australii działa już zewnętrzny niezależny regulator — Australian Communications and Media Authority, czyli ACMA. Organ może rozpatrywać skargi, jeśli wymagają one przekazania na wyższy poziom po rozpatrzeniu przez rzeczników ABC lub SBS.

Przedstawiciel federalnej minister komunikacji Aniki Wells podziękował Segal za jej pracę i oświadczył, że w Australii nie ma miejsca na antysemityzm. Jednocześnie rząd może rozważyć możliwe zmiany po otrzymaniu w połowie grudnia końcowego raportu Królewskiej Komisji ds. Antysemityzmu i Spójności Społecznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różne reakcje na inicjatywę

Współdyrektor wykonawczy Executive Council of Australian Jewry, Alex Ryvchin, poparł propozycję Segal. Jego zdaniem skuteczny nadzór nad materiałami publicznych nadawców jest możliwy wyłącznie poprzez zewnętrzną rozliczalność.

Jednocześnie Progressive Jewish Council of Australia nazwała plan „trumpowskim” i oświadczyła, że zagraża on wolności słowa oraz prawom demokratycznym. Australia Palestine Advocacy Network skrytykowała próby utożsamiania uzasadnionej krytyki Izraela z antysemityzmem.

ABC wcześniej oświadczyła, że jej procedura rozpatrywania skarg jest najbardziej solidna i przejrzysta wśród australijskich mediów. Według organizacji ABC Alumni Limited od października 2023 roku rzecznik ABC uwzględnił cztery z tysięcy skarg dotyczących stronniczości lub nieścisłości w materiałach o Bliskim Wschodzie, a ACMA nie uwzględniła żadnej skargi przekazanej przez niezadowolonych skarżących.

Czytaj nas na