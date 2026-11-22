Reprezentacja Australii w rugby pokonała Walię 29:26 w meczu Nations Championship w Cardiff w Wielkiej Brytanii, zapewniając sobie miejsce w meczu o piąte miejsce. Walijska drużyna poniosła siódmą porażkę w 12 meczach testowych w tym roku, informuje Channel NewsAsia.

Przewaga Australii do przerwy

Australijczycy zakończyli pierwszą połowę z prowadzeniem 12:7. Przyłożenia zdobyli Taniela Tupou i Brandon Paenga-Amosa. Po przerwie dla Australii punktowali także Max Jorgensen i Len Ikitau, a Carter Gordon wykorzystał rzut karny w 74. minucie.

To zwycięstwo przerwało serię czterech porażek Wallabies. Australia wyprzedziła Argentynę i zajęła trzecią pozycję wśród drużyn z półkuli południowej. W następną sobotę zespół zagra z Irlandią na stadionie Twickenham w meczu o piąte miejsce.

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Walia na krótko objęła prowadzenie

Kapitan Walii Dewi Lake zdobył dwa przyłożenia po maulach — po jednym w każdej połowie. W 55. minucie Blair Murray zakończył akcję gospodarzy przyłożeniem, które na krótko wyprowadziło Walię na prowadzenie 21:19.

Australijczykom anulowano przyłożenie Allana Alaalatoi z powodu gry do przodu, jednak w 64. minucie Ikitau zdobył przyłożenie po 24 fazach ataku. Dwie minuty przed końcem meczu rezerwowy młynarz Walii Ryan Elias zdobył czwarte przyłożenie zespołu, ale gospodarzom nie udało się przeprowadzić decydującej akcji: ich atak zakończył się grą do przodu. Walia zagra z Japonią w Londynie w meczu o dziewiąte miejsce.

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