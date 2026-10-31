Australia rozpoczęła wartą 846,9 mln dolarów przebudowę koszar Blamey w bazie wojskowej Kapooka w Nowej Południowej Walii. Stare budynki zostaną rozebrane i wzniesione od nowa, a część materiałów z nich zostanie ponownie wykorzystana, aby zachować historyczny charakter bazy. Jak informuje ABC News Australia, podstawowe szkolenie wojskowe w Kapooka ukończyło ponad 300 tys. rekrutów Armii Australijskiej.

Materiały ze starych budynków zostaną wykorzystane ponownie

Oficer operacyjny major David Adams, który sześć razy pełnił służbę w Kapooka, oświadczył, że modernizacja ma połączyć zachowanie historii wojskowej z potrzebami przyszłych pokoleń żołnierzy. Jak powiedział, podczas rozbiórki budynków zachowane zostaną między innymi cegły, aby utrzymać więź między obecnymi rekrutami a tymi, którzy szkolili się tam wcześniej.

Adams wstąpił do wojska w listopadzie 1994 roku. Wówczas jego pluton był największy w koszarach Blamey od 1965 roku, czyli okresu aktywnego naboru wojskowych podczas wojny w Wietnamie. Zaznaczył, że w Kapooka przeszedł drogę od rekruta do oficera operacyjnego.

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75 lat szkolenia żołnierzy

Przebudowa zbiega się z obchodami 75-lecia szkolenia wojskowego w bazie, którą nazywa się domem żołnierza. Rekrut Andrew Ingham, który ukończył ósmy tydzień szkolenia podstawowego, powiedział, że fotografie wojskowych z poprzednich pokoleń w koszarach dają nowo przybyłym poczucie przynależności do wspólnej historii.

Kapitan Kieran Gabriel podkreślił związek bazy ze społecznością Wagga Wagga. Według majora Adamsa mieszkańcy regionu Riverina pracowali w bazie jako kierowcy, kucharze, urzędnicy i pracownicy zajmujący się utrzymaniem terenu. Jednocześnie rekrutów angażowano w gaszenie pożarów i budowę zapór z worków z piaskiem podczas powodzi.

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