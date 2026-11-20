Australia otrzymała pierwsze dwa z 13 dodatkowych śmigłowców morskich Sikorsky MH-60R Seahawk dla Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej. Maszyny dostarczono do bazy HMAS Albatross w pobliżu miasta Nowra w stanie Nowa Południowa Walia, informuje Breaking Defense.

Dostawy do 2028 roku

To pierwsza para z partii zamówionej przez Canberrę w 2022 roku w ramach projektu SEA9100 Phase 1. Zakup obejmuje 12 dodatkowych MH-60R, a jeszcze jeden śmigłowiec nabyto w celu zastąpienia maszyny utraconej w 2021 roku podczas próby lądowania na pokładzie niszczyciela HMAS Brisbane na Morzu Filipińskim.

Według Sikorsky Australia po dostarczeniu wszystkich statków powietrznych do początku 2028 roku flota Seahawk Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej wzrośnie z 23 do 36 śmigłowców. Kontrakt Foreign Military Sales na zakup pierwszych 12 maszyn o wartości 503 mln dolarów zawarto w sierpniu 2022 roku.

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Przed wejściem do służby

Pierwsze dwa śmigłowce przeszły próby w locie w Stanach Zjednoczonych, po czym zostały przetransportowane do Australii. Przed wejściem do służby muszą przejść modyfikacje zgodne z wymaganiami Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej. Wicepremier i minister obrony Richard Marles oświadczył, że rozpoczęcie służby tych maszyn jest oczekiwane w kwietniu 2027 roku.

MH-60R są przeznaczone przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych. Mogą również wykonywać zadania rozpoznawcze, obserwacyjne, poszukiwawczo-ratownicze, uderzeniowe i logistyczne. Śmigłowce są wyposażone w zestaw sensorów, lekkie torpedy Mark 54 oraz pociski powietrze–ziemia Hellfire.

Australijskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że rozbudowa floty śmigłowców wzmocni zdolność australijskich sił do działania w trudnych warunkach morskich, ochrony morskich podejść do kraju oraz wspierania bezpieczeństwa regionalnego w regionie Indo-Pacyfiku.

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