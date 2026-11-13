Rząd Australii dokonuje przeglądu proponowanych ograniczeń dla uczestników programu wiz pracowniczo-wakacyjnych w związku ze wzrostem liczby obywateli Wielkiej Brytanii przyjeżdżających do kraju. Minister spraw wewnętrznych Tony Burke oświadczył, że Australia musi znaleźć sposób na ograniczenie liczby brytyjskich backpackerów, którzy przyjeżdżają i pozostają w kraju na warunkach umowy o wolnym handlu.

Jak informuje ABC News Australia, umowa wprowadzona w 2023 roku umożliwia obywatelom Wielkiej Brytanii mieszkanie w Australii przez maksymalnie trzy lata bez specjalnych wymogów dotyczących zatrudnienia. Według danych Departamentu Spraw Wewnętrznych liczba brytyjskich uczestników programu wiz pracowniczo-wakacyjnych wzrosła z 47 238 w roku 2023/24 do 79 412 w roku 2024/25.

Warunki dla Brytyjczyków

W sierpniu premier Anthony Albanese odrzucił wprowadzenie dla brytyjskich backpackerów wymogów dotyczących pracy w regionach. Takie wymogi obowiązują innych uczestników programu, którzy chcą przedłużyć wizę po pierwszych 12 miesiącach pobytu.

Burke zaznaczył, że negocjacje z Wielką Brytanią trwają. Według niego Australia może uczynić te zasady bardziej akceptowalnymi i zgodnymi z interesem narodowym, nie naruszając innych postanowień umowy o wolnym handlu.

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Możliwe odroczenie losowania

Rząd proponował również wprowadzenie systemu losowania dla niebrytyjskich uczestników programu, którzy chcą pozostać w kraju na drugi lub trzeci rok. Gazeta The Australian poinformowała, że władze rozważają odroczenie uruchomienia systemu do początku przyszłego roku po zastrzeżeniach przedstawicieli rolnictwa, turystyki oraz sektora hotelarsko-gastronomicznego.

Według publikacji rząd może podnieść limit wiz na trzeci rok z proponowanych 5 000 do 20 000. Obecny limit wynosi 31 000 wiz. Rozważane są również dłuższe wymogi dotyczące pracy w regionach. Burke oświadczył, że ogólne parametry ograniczenia liczby uczestników programu nie zmienią się, jednak władze są gotowe skorygować mechanizm wprowadzania zasad.

Dyrektor generalny Australijskiej Izby Handlu i Przemysłu Andrew McKellar wezwał rząd do szybkiego podjęcia decyzji, ponieważ regionalne przedsiębiorstwa są zależne od pracowników objętych programem wiz pracowniczo-wakacyjnych. W sierpniu rząd zawiesił przyjmowanie wniosków o takie wizy od obywateli 24 krajów. Burke poinformował, że władze są bliskie rozwiązania tej kwestii.

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