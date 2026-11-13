Australia pokonała Anglię różnicą siedmiu wicketów w pierwszym meczu serii ODI w Perth w Australii. Debiutujący w barwach gospodarzy Mahli Beardman zdobył sześć wicketów, oddając 24 runy, a jego zespół zakończył pościg z wynikiem 132-3 po 23 overach i 3 piłkach. Poinformował o tym Sky Sports News.

Rekordowy debiut Beardmana

21-letni szybki bowler Beardman zakończył mecz z wynikiem 6-24 po 7 overach i 4 piłkach. To najlepszy wynik australijskiego zawodnika w debiutanckim meczu ODI — poprawił osiągnięcie Tony'ego Dodemaide'a, który w 1988 roku zdobył 5-31 w meczu ze Sri Lanką.

Anglia, która po przegranym losowaniu wyszła do odbijania jako pierwsza, została wyeliminowana za 131 runów po 33 overach i 4 piłkach. Najwięcej dla gości zdobył Gus Atkinson — 29 runów bez eliminacji z 32 piłek. Will Jacks i Tom Banton zdobyli po 25 runów, a Joe Root, dla którego był to 200. mecz ODI, — 17.

Beardman zdobył wickety Harry'ego Brooka, Roota, Jordana Coxa, Sama Currana, Liama Dawsona i Jofry Archera. Spencer Johnson zdobył kolejne trzy wickety, oddając 42 runy, a Xavier Bartlett — jeden, oddając 46.

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Marsh zdobył pół setki

Podczas pościgu Australia straciła Travisa Heada już w drugim overze, jednak tymczasowy kapitan Mitchell Marsh zdobył 50 runów z 30 piłek. Jego pół setki obejmowało cztery szóstki i cztery czwórki. Cooper Connolly dodał 27 runów, a Matt Renshaw zakończył mecz z 26 runami bez eliminacji.

Marsh prowadzi Australię w tej serii trzech meczów zamiast Pata Cumminsa, któremu udzielono odpoczynku. Australijczycy grali także bez Mitchella Starca i Josha Hazlewooda, a Anglia z powodu kontuzji nie może skorzystać z Jacoba Bethella, Josa Buttlera i Josha Tongue'a.

Drugi mecz ODI odbędzie się w Adelajdzie 15 listopada, a trzeci — 18 listopada w Hobart.

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