Federalny rząd Australii planuje sprzedać historyczne koszary Victoria w dzielnicy Paddington w Sydney. Obiekt, który przez ponad stulecie był czynną bazą armii australijskiej, wpisano na listę 67 niedostatecznie wykorzystywanych lub pustych nieruchomości obronnych przeznaczonych do sprzedaży, informuje ABC News.

Emerytowany pułkownik Graham Flitton, przewodniczący Fundacji Muzeum Armii Nowej Południowej Walii, nazwał tę decyzję „niezrozumiałą”. Jak powiedział, koszary są „rodowym domem armii”. Sprzedaż skrytykowali również byli premierzy Paul Keating i John Howard, premier Nowej Południowej Walii Chris Minns oraz lider australijskich Zielonych David Shoebridge.

Przeniesienie personelu

Obecnie na terenie koszar przebywa około 500 osób, w tym przedstawiciele dowództw armii i jednostek wsparcia. Znajdują się tam również pomieszczenia biurowe, zakwaterowanie dla personelu, plac szkoleniowy dla kadetów oraz Muzeum Armii Nowej Południowej Walii.

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Według źródeł ABC News w sektorze obronnym personel już pakuje swoje rzeczy, a całkowite opuszczenie terenu planowane jest do Bożego Narodzenia. Większość osób ma zostać przeniesiona do koszar w Randwicku, a inni zostaną tymczasowo ulokowani w Defence Plaza Sydney — wieżowcu biurowym w centralnej dzielnicy biznesowej miasta. Pamiątkowe przedmioty, w tym trofea, puchary i insygnia z mes oficerskich i sierżanckich, są przechowywane w innym miejscu.

Koszty i ochrona dziedzictwa

Minister obrony Richard Marles oświadczył, że utrzymanie koszar jako obiektu obronnego kosztowałoby 200 mln dolarów australijskich w ciągu następnej dekady. Sprzedaż wszystkich 67 nieruchomości może przynieść do 3 mld dolarów australijskich, według szacunków rządu.

Koszary Victoria założono w 1840 roku, a główny kompleks ukończono w 1848 roku. Kompleks o powierzchni 13 hektarów, zbudowany w dużej mierze z lokalnego piaskowca, ma 12 wpisów na Liście Dziedzictwa Wspólnoty. Przyszły właściciel będzie musiał uwzględnić wymogi dotyczące zachowania historycznych elementów i adaptacyjnego wykorzystania budynków. Przyszła lokalizacja Muzeum Armii Nowej Południowej Walii nie została jeszcze ustalona.

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