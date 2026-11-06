Reprezentacja Australii w rugby przywróciła Lena Ikitau do wyjściowego składu i przesunęła Josepha-Aukuso Suaalii na skrzydło przed niedzielnym meczem Nations Championship przeciwko Anglii na stadionie Twickenham w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Zmiany w składzie Australii

Ikitau opuścił październikowy mecz Pucharu Bledisloe przeciwko Nowej Zelandii w Sydney, ponieważ przechodził protokoły po wstrząśnieniu mózgu. W tamtym spotkaniu Suaalii grał na środku, natomiast na mecz z Anglią został zgłoszony na skrzydło.

Rojstowy Fraser McReight rozegra 50. mecz w reprezentacji i wyjdzie w podstawowym składzie. Rob Valetini rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych, a Jeremy Williams przejdzie z pozycji drugiej linii na pozycję skrzydłowego młyna po stronie zamkniętej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rotacja w formacjach

Josh Canham, który wszedł z ławki w meczu z Nową Zelandią 17 października, zagra w drugiej linii obok Lukhana Salakaia-Loto. W tamtym meczu Australia przegrała z All Blacks 21:43.

W pierwszej linii Angus Bell zagra na pozycji lewego filara, a Billy Pollard wystąpi jako młynarz. Josh Nasser i Aidan Ross nie znaleźli się w wyjściowym składzie. W kadrze meczowej zabrakło również 37-letniego uniwersalnego zawodnika formacji ataku Kurtleya Beale'a, który po raz ostatni zagrał w meczu testowym pięć lat temu.

Czytaj nas na